Дэнни де Вито не против еще раз сыграть Пингвина

Дэнни де Вито в одном из интервью рассказал, что хотел бы вновь объединиться с Тимом Бертоном и еще раз сыграть Пингвина.

По словам актера, участие в «Бэтмен возвращается» было одним из самых ярких моментов в его карьере.

Мне кажется, не исключено, что Пингвин когда-нибудь вернется, но все зависит от Тима и того, хочет ли он это сделать или нет. Это может произойти, потому что мы еще не отбросили коньки. Мы могли бы сделать продолжение, потому что это был действительно блестящий фильм. Они дали мне эту возможность, и я очень благодарен, и хотел бы еще раз ею воспользоваться.

Также Дэнни де Вито написал небольшую историю для комикса Gotham City Villains Anniversary Giant, по сюжету которого влюбленные друг в друга Пингвин и Женщина-кошка вместе спасают мир от пандемии, воруя и бесплатно распространяя вакцину.