Дэвид Эйр назвал оригинальную версию «Отряда самоубийц» сложной и эмоциональной

Режиссер оригинального «Отряда самоубийц» Дэвид Эйр еще раз подчеркнул, что его версия фильма кардинально отличалась от театральной.

Моя композиция — это сложное и эмоциональное приключение с плохими ребятами, на которых наплевали и от которых все отвернулись. Эта тема находит отклик в моей душе.

Постановщик с иронией отметил, что его версия вовсе не идет 10 недель. Ее смонтировали Ли Смит и Джон Гилрой, а музыку написал Стивен Прайс, так что в ней не было треков для радио.

В фильме были традиционные арки персонажей, потрясающая актерская игра и солидная развязка в третьем акте. Его видела горстка людей.

По словам Эйра, он придерживается старой школы, а потому решил смолчать и принять на себя цунами из критики. В то же время он сильно гордится Джеймсом Ганном, потому что с ним франшиза нащупала почву под ногами.

В заключение режиссер пообещал, что больше никогда не будет высказываться о своей версии «Отряда самоубийц» публично.

Напомним, критики встретили «Миссию навылет» Ганна положительно, на сайте Metacritic средняя оценка ленты сейчас составляет 78 баллов.