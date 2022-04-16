Дэвид Линч хотел бы выпустить режиссёрскую версию своей «Дюны»

Режиссёр Дэвид Линч дал интервью порталу A.V. Club о перемонтаже своего фильма «Внутренняя империя» и о том, пробудило ли это желание перемонтировать его другие работы. Линч поделился, что с удовольствием бы поработал над режиссёрской версией своей «Дюны» 1984 года, потому что он не доволен финальным монтажом.

Он признался, что долгое время был подавлен и даже чувствовал отвращение к результату монтажа. Фильм стал для него большой неудачей. Со временем чувства утихли, но, если бы ему предложили перемонтировать картину, то он бы не отказался.

«Я хочу сказать, что мне нравились все, с кем я работал; они были фантастическими. Я полюбил всех актёров, съёмочную группу, мне нравилось работать в Мексике. Мне нравилось всё, кроме того, что у меня не было финального варианта […] Но это было ужасной печалью и неудачей для меня, и если бы я мог вернуться, то в этот раз я бы это сделал»

Тем не менее режиссёр уверен, что такой возможности ему не предоставится.

«Дюна» Линча получила разгромную критику и стала кассовым провалом.