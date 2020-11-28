Дэвид Линч напишет и поставит новый проект для Netflix

По данным журнала ProductionWeekly за номером 1222, Дэвид Линч («Твин Пикс») напишет и поставит новый ТВ-проект для Netflix.
Подробности сюжета не раскрываются, но рабочее название проекта звучит как Wisteria («глициния» — род высоких древовидных вьющихся субтропических растений) .
Судя по данным из журнала, производство проекта стартует в мае 2021-го, снимать его будут на студии The Calvert. Продюсером проекта значится Сабрина С. Сазерленд, которая работала с Линчем над несколькими недавними фильмами и «Твин Пиксом».
Ранее о сотрудничестве Линча с Netflix сообщал THR, и на апрельский вопрос о совместном проекте режиссёр отвечал так:
Это всё слухи. Сейчас у нас есть совместный проект «Что сделал Джек?». Это отличное шоу про обезьянку. Это то, что вам стоит увидеть. И это то, что действительно поможет вам на карантине.
«Что сделал Джек?» — чёрно-белая короткометражка, впервые показанная в 2017-м в Фонде современного искусства Картье в Париже. На Netflix она вышла 20 января 2020-го.
Читайте также
«Твин Пикс»: объясняем смысл финального сезона
Думаете, Дэвид Линч сошёл с ума? Вы просто не поняли его особую логику! Разбираемся, чем всё-таки кончился культовый сериал, и отвечаем на главные вопросы фанатов.
Дэвид Линч не будет смотреть «Дюну» Дени Вильнева
Он до сих пор не оправился от производства своей адаптации.
Короткометражка: Fire (Pozar) Дэвида Линча. Кассетное кино с атмосферой тревожности
Постановщик снял работу ещё в 2015-м — вероятно, в сеть выложил на фоне карантина.
-
Подпишитесь на журнал!
-
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.