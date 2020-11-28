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    Новости

    Дэвид Линч напишет и поставит новый проект для Netflix

    28 ноября 2020
    Кот-император
    28.11.2020
    223
    1 минута на чтение
    Дэвид Линч напишет и поставит новый проект для Netflix

    По данным журнала ProductionWeekly за номером 1222, Дэвид Линч («Твин Пикс») напишет и поставит новый ТВ-проект для Netflix.

    Подробности сюжета не раскрываются, но рабочее название проекта звучит как Wisteria («глициния» — род высоких древовидных вьющихся субтропических растений) .

    Судя по данным из журнала, производство проекта стартует в мае 2021-го, снимать его будут на студии The Calvert. Продюсером проекта значится Сабрина С. Сазерленд, которая работала с Линчем над несколькими недавними фильмами и «Твин Пиксом».

    Ранее о сотрудничестве Линча с Netflix сообщал THR, и на апрельский вопрос о совместном проекте режиссёр отвечал так:

    Это всё слухи. Сейчас у нас есть совместный проект «Что сделал Джек?». Это отличное шоу про обезьянку. Это то, что вам стоит увидеть. И это то, что действительно поможет вам на карантине.

    «Что сделал Джек?» — чёрно-белая короткометражка, впервые показанная в 2017-м в Фонде современного искусства Картье в Париже. На Netflix она вышла 20 января 2020-го.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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