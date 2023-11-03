Дни Человека из стали сочтены: The CW решил закрыть сериал «Супермен и Лоис»

Телеканал The CW объявил, что закроет свой последний сериал по комиксам DC — «Супермен и Лоис» после четвертого сезона.

Финальный сезон с Тайлером Хеклином и Элизабет Таллок в главных ролях вернется в 2024 году. Всего в нем будет 10 эпизодов.

Шоураннеры Тодд Хелбинг и Брент Флетчер поблагодарили всех причастных к созданию «Супермена и Лоис» и фанатов за бесконечную поддержку. По их словам, им грустно прощаться с сериалом, но им удалось реализовать свою задумку.

Также авторы признались, что в восторге от того, что ждет зрителей в последнем сезоне, в котором герои столкнутся с «величайшей угрозой в истории сериала» — Лексом Лютором.