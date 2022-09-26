«Доктор приведет нас к победе» — вышел новый трейлер аниме Arknights

На прошедших выходных вышел новый трейлер аниме-сериала по мотивам мобильной игры Arknights с подзаголовком Prelude to Dawn.
В ролике также прозвучала песня Alive за авторством певицы ReoNa из опенинга.
За производство отвечает студия Yostar Pictures (Azur Lane: Bisoku Zenshin). Режиссером выступает Юки Ватанабэ (ключевой аниматор «Убить или быть убитым»). А анимацией занимается Ая Такафудзи («Промар» и «Черный клевер»).
Премьера первого сезона состоится 28 октября.
Трейлер
Постер
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