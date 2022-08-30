Долой большой открытый мир и RPG — свежие детали о новой Assassin’s Creed

YouTube-блогер j0nathan в своем ролике поделился свежими подробностями о следующей Assassin’s Creed с подзаголовком Mirage.

А после этого информацию подтвердили репортер Bloomberg Джейсон Шрайер и редактор VentureBeat Джефф Грабб.

Тезисно пересказываем основные моменты: