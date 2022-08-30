Долой большой открытый мир и RPG — свежие детали о новой Assassin’s Creed

YouTube-блогер j0nathan в своем ролике поделился свежими подробностями о следующей Assassin’s Creed с подзаголовком Mirage.
А после этого информацию подтвердили репортер Bloomberg Джейсон Шрайер и редактор VentureBeat Джефф Грабб.
Тезисно пересказываем основные моменты:
- Сюжет развернется между 860 и 870 годами в Багдаде, во времена Анархии в Самарре;
- В центре внимания будет Басим, который на тот момент был вором;
- Главный источник вдохновения в разработке игры — первая часть Assassin’s Creed;
- RPG-элементы уберут: не будет диалоговой систем, выбора гендера и уровней;
- В игре не будет огромного открытого мира;
- На базе Mirage планирует сделать ремейк первой Assassin’s Creed;
- Релиз новой игры состоится весной 2023 года.
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Редактор
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