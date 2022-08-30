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    Новости

    Долой большой открытый мир и RPG — свежие детали о новой Assassin’s Creed

    30 августа 2022
    30.08.2022
    732
    0 минут на чтение
    Без огромного открытого мира и RPG — свежие детали о новой

    YouTube-блогер j0nathan в своем ролике поделился свежими подробностями о следующей Assassin’s Creed с подзаголовком Mirage.

    А после этого информацию подтвердили репортер Bloomberg Джейсон Шрайер и редактор VentureBeat Джефф Грабб.

    Тезисно пересказываем основные моменты:

    • Сюжет развернется между 860 и 870 годами в Багдаде, во времена Анархии в Самарре;
    • В центре внимания будет Басим, который на тот момент был вором;
    • Главный источник вдохновения в разработке игры — первая часть Assassin’s Creed;
    • RPG-элементы уберут: не будет диалоговой систем, выбора гендера и уровней;
    • В игре не будет огромного открытого мира;
    • На базе Mirage планирует сделать ремейк первой Assassin’s Creed;
    • Релиз новой игры состоится весной 2023 года.

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