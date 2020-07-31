Наши коллеги из Hobby World показали первые отрывки из грядущего приключения «Вотердип: Драконий куш» для настольной ролевой игры Dungeons & Dragons. Это первое локализованное дополнение — приключение на более чем 200 страниц для героев с 1 по 5 уровня. Обратите внимание, что для него вам понадобятся все три основные книги!

Добро пожаловать в Вотердип! Знаменитому путешественнику Волотампу Геддарму понадобилась ваша помощь в одном небольшом дельце. Согласившись, вы окажетесь втянуты в безумную погоню за сокровищами по всему Вотердипу и раскроете злодейский заговор, в котором замешаны самые влиятельные жители города. В этом великолепном городском приключении героям понадобятся все умения и отвага, чтобы справиться со злодеями, каких ещё не встречали. Да начнётся охота за драконами!

Ранее мы писали про это приключение в нашей большой подборке про D&D-книги:

Dragon Heist — отличный пример того, что в D&D бывают не только истории о бесконечном истреблении чудовищ, но и интриги, где основные риски связаны с неудачно подобранным словом.

В продажу книга поступит осенью.