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    «Dungeons & Dragons. Вотердип: Драконий куш» — в продаже с осени!

    31 июля 2020
    Кот-император
    31.07.2020
    272
    0 минут на чтение
    «Dungeons & Dragons. Вотердип: Драконий куш» — в продаже с осени!

    Наши коллеги из Hobby World показали первые отрывки из грядущего приключения «Вотердип: Драконий куш» для настольной ролевой игры Dungeons & Dragons. Это первое локализованное дополнение — приключение на более чем 200 страниц для героев с 1 по 5 уровня. Обратите внимание, что для него вам понадобятся все три основные книги!

    Добро пожаловать в Вотердип!

    Знаменитому путешественнику Волотампу Геддарму понадобилась ваша помощь в одном небольшом дельце. Согласившись, вы окажетесь втянуты в безумную погоню за сокровищами по всему Вотердипу и раскроете злодейский заговор, в котором замешаны самые влиятельные жители города.

    В этом великолепном городском приключении героям понадобятся все умения и отвага, чтобы справиться со злодеями, каких ещё не встречали. Да начнётся охота за драконами!

    «Dungeons & Dragons. Вотердип: Драконий куш» — в продаже с осени! 1 «Dungeons & Dragons. Вотердип: Драконий куш» — в продаже с осени! 2 «Dungeons & Dragons. Вотердип: Драконий куш» — в продаже с осени! 3

    Ранее мы писали про это приключение в нашей большой подборке про D&D-книги:

    Dragon Heist — отличный пример того, что в D&D бывают не только истории о бесконечном истреблении чудовищ, но и интриги, где основные риски связаны с неудачно подобранным словом.

    В продажу книга поступит осенью.

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     Александр Стрепетилов |  09.05.2019 |  23 487

    Первая часть объёмного материала, посвящённого пятой редакции D&D. Рассказываем обо всех вышедших книгах, в том числе дополнениях и путеводителях по мирам.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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