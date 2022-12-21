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    Новости

    Джеймс Кэмерон отказался от первоначального сиквела «Аватара»

    21 декабря 2022
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    21.12.2022
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    Джеймс Кэмерон о

    Сценаристка Шерри Л. Смит рассказала, что Джеймс Кэмерон отказался от первоначального сиквела «Аватара», а «Путь воды» на самом деле третья часть.

    Как оказалось, в основу комикса «Аватар: Возвышение» лег сценарий Кэмерона для второго фильма, от которого он сам же решил отказаться.

    По словам сценаристки, чем больше именитый режиссер обсуждал сиквел, тем больше ему хотелось изучить более поздние события.

    Студия даже успела начать работу над фильмом по сценарию. К примеру, костюмеры продумывали дизайн скафандров для на’ви, которые должны были перехватить человеческий космический корабль. И они рады, что картину отменили, потому что это была сложная задача.

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