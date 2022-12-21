Сценаристка Шерри Л. Смит рассказала, что Джеймс Кэмерон отказался от первоначального сиквела «Аватара», а «Путь воды» на самом деле третья часть.
Как оказалось, в основу комикса «Аватар: Возвышение» лег сценарий Кэмерона для второго фильма, от которого он сам же решил отказаться.
По словам сценаристки, чем больше именитый режиссер обсуждал сиквел, тем больше ему хотелось изучить более поздние события.
Студия даже успела начать работу над фильмом по сценарию. К примеру, костюмеры продумывали дизайн скафандров для на’ви, которые должны были перехватить человеческий космический корабль. И они рады, что картину отменили, потому что это была сложная задача.
Читайте также
«Аватар: Путь воды»: обзор. Никакой революции, только Кэмерон!
Александр Гагинский | 15.12.2022
Кэмерон — красавчик? Кого играет Сигурни Уивер? Много ли в фильме… воды? Рассказываем!
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Чем занять героя?«Благое дело обернулось проклятием».
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.