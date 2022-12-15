«Аватар: Путь воды»: обзор. Никакой революции, только Кэмерон!

Небесные люди вернулись. Подобно восставшим машинам из «Терминатора», они железной поступью вновь шагают по Пандоре, сжигая всё на своём пути, крушат черепа и неутомимо преследуют того, кто виновен в их поражении, — предателя и мессию Джейка Салли. Герой не может рисковать родным племенем, а потому отправляется с семьёй в эмиграцию — к дружественному племени, которое живёт в гармонии с океаном и дружит с китами. Ведь здесь неубиваемый полковник их не достанет, верно?

Жанр: фантастический боевик

Режиссёр: Джеймс Кэмерон

В ролях: Сэм Уортингтон, Джейми Флэттерс, Стивен Лэнг, Сигурни Уивер

Мировая премьера: 15 декабря 2022 (в России — неизвестно)

Похоже на: «Аквамен», «Планета обезьян: Война», «Моана»

«Аватар» 2009 года был… великим? Переоценённым? В первую очередь перехайпленным. Новое слово в технологиях 3D! Два миллиарда кассовых сборов — рекорд, действительный до сих пор! В те годы Олег Гаврилин от лица «Мира фантастики» поставил «Аватару» невозможные, недопустимые 11 из 10 — и автор этого обзора был среди тех, кто возмущался этим в комментариях.

Казалось, сам фильм просто недостоин такой шумихи. Его хвалили так, что хотелось его ненавидеть. Обвинять в плагиате с «Покахонтас», с «Танцующих с волками», с «Долины папоротников», или из чего ещё сварен этот коктейль…

Понадобилось время, чтобы увидеть «Аватар» как то, что он есть: как фильм Джеймса Кэмерона. Не лучший, не очень-то оригинальный. Но красивый, увлекательный, технически совершенный боевик. И к тому же снятый по собственной вселенной, а не по одной из горстки успешных франшиз.

Давайте с самого начала так же воспринимать и «Путь воды». Нет, он не стал революцией, даже такой, как первая часть. Использование motion capture под водой — совсем не того уровня новинка, какой было 3D «Аватара». Слухи о 3D без очков так и остались слухами. Но это снова зрелищный фантастический боевик от Кэмерона. И ещё одна часть теперь уже новой франшизы, вклинившейся в тесный кружок к «Звёздным войнам» и Marvel. Стоит ли требовать от неё большего?

Тут вернули всё главное из «Аватара»

«Очередная» — важное слово. Кэмерон особенно знаменит лучшими в мире сиквелами. «Терминатор 2» — продолжение, которое превзошло оригинал. «Чужие» — как минимум не хуже «Чужого». Но секрет этих продолжений в том, что они были окончаниями. Джеймс брал вроде бы законченную историю — и заканчивал её на ударной ноте.

«Аватар 2» не стал таким, да и не мог, и никто этого не обещал. Он часть заранее спланированной долгой серии — впереди ещё как минимум один фильм, а если повезёт, то и три. Фильм не завершает историю, а лишь служит её очередным эпизодом, к тому же отчасти повторяющим оригинал.

Конечно, земляне не оставили бедную Пандору в покое. Земля, судя по мимолётным репликам персонажей, пребывает в состоянии немногим лучше, чем в «Интерстелларе» — а планета на’ви полна прибыльных ресурсов. Не теряя времени, Кэмерон после краткого вступления швыряет нас и героев из тропического рая в огненный ад. Двигатели приземляющихся звездолётов выжигают джунгли. Тяжёлые ноги шагоходов и гусеницы превращают экзотическую растительность в месиво.

А вместе с новой экспедицией на Пандору возвращается и тот, кого мы ждали: полковник Майлз Куорич с отрядом верных морпехов. И это настолько ожидаемо, что совершенно не спойлер.

Нельзя сказать, что «Путь воды» — сиквел-ремейк вроде «Пробуждения Силы». Здесь достаточно нового — взять хоть то, КАКИМ вернули Куорича! Изменились и сами на’ви — они осваивают технологии, пользуются радиосвязью. А начиная со второго акта действие переносится (по несколько надуманному поводу — уж очень легко героический Салли сдаётся и бежит) из привычных джунглей в принципиально новое место — океаны Пандоры. Но в основе своей это опять та же история — о противостоянии туземцев, живущих в гармонии с природой, и алчного человечества.

Только «Аватар» был историей Джейка Салли. А теперь это история семьи.

Главный герой фильма — семья

Раньше мы почти всё видели глазами Джейка. Мы наблюдали за экзотической Пандорой взглядом пришельца, чужака. Теперь Пандора — дом для него, а для всех остальных героев и вовсе родина. И даже язык на’ви по большей части озвучен английским. Но главное, Джейк Салли больше не единоличный главный герой.

Это ужасно избитый штамп, но иначе не скажешь: «Путь воды» — фильм про семью. Семью Салли и Ней’тири, состоящую почти из десятка синих морд, которые вы постепенно научитесь различать. Её члены почти в равной степени центральные герои, у них свои персонажные арки, а порой и отдельные сюжетные линии.

Большую часть фильма мы следим за тремя основными персонажами:

Ло’ак, младший сын Джейка и Ней’тири (старший нужен только для того, чтобы оттенять его). Нетерпеливый, задиристый, трудный подросток, который вечно разочаровывает отца, зато подружится с местным китом — паяканом. Кири, дочь покойной Грейс. Обаятельная не-такая-как-все девочка, которая грезит видениями, не знает, кто её отец, и лучше всех подключается к Эйве. Кири — пожалуй, самый приятный сюрприз фильма: именно её (дочь собственного персонажа!) играет в мо-капе вернувшаяся Сигурни Уивер, и играет блестяще — но без титров вы не догадаетесь, кто это. Паук, он же Майлз — человечий детёныш, усыновлённый Салли и комично пытающийся подражать более крутым на’ви. Его линия — одна из самых драматичных, ему предстоит встреча с настоящим отцом.

Отношения в этой семье — в той же мере сюжет фильма, что и конфликт на’ви с небесными людьми. Они порой трогательные, порой драматичные, порой забавные. Например, нам лишний раз напоминают, что Салли — военный, и с детьми он иной раз обращается как с новобранцами. Вы вряд ли ожидаете, что самой частой фразой из уст юных на’ви будет солдатское «Так точно!»

Тема семьи коснулась не только Салли — с новой стороны раскрывается и Куорич. «Путь воды» даёт ему побыть не только «отцом солдатам», но и настоящим отцом, испытать чувства, которые стальной вояка из первой части, наверное, не мог себе и представить. Кэмерон снова показал полковника неоднозначным персонажем — злодеем, которого можно понять, верящим в свою правоту и уважающим смелого врага.

Однако это обилие главных героев не идёт фильму на пользу. За такой толпой трудно уследить не только зрителю, но даже режиссёру, который то и дело переключается между ними. Так, увлекательная сцена, в которой Куорич учится летать на драконе-икране, прерывается на самом напряжённом месте, чтобы показать, что там как у Салли и компании.

Особенно от этого страдает Ней’тири. Логика сюжета и эмоций толкают её к тому, чтобы стать ещё одной «крутой мамой» в фильмографии Кэмерона, встать в один ряд с Рипли и Сарой Коннор. Но если в «Аватаре» она была вторым по значимости героем после Салли, то тут у неё мало времени, её задвинули чуть ли не на третий план. Так что почти во всех своих сценах Зои Салдана играет одну и ту же ярость и шипит по-кошачьи.

Это прекрасный фильм про океан и подводное плавание

Но главное отличие «Пути воды» от «Аватара» — обилие воды. Буквально!

Кто интересовался Джеймсом Кэмероном, тот знает, что он заядлый подводник, исследователь океана, владелец собственной подлодки. Он третий человек, побывавший на дне Марианской впадины (и первый — в одиночку). Он снял «Бездну», а ещё — три документальных фильма в духе «Одиссеи Кусто», полные красивых видов подводного мира.

Поэтому ничего удивительного, что «Путь воды» — дивно красивый фильм про подводное плавание. На сей раз не по реальным океанам, а по воображаемым водам Пандоры, которые так же красивы и полны деталей, что и джунгли из первой части. Светящиеся водоросли! Медузы! Кораллы! Рыбьи косяки, движущиеся в унисон! Во многом этот океан напоминает земной, только здесь водятся и твари, похожие на мозазавров, и разумные киты, и живые «крылышки», позволяющие дышать под водой.

Во втором акте Кэмерон ставит основной сюжет и конфликт на паузу, чтобы погрузить нас в этот морской мир — и в жизнь племени меткайина, похожего на туземцев Океании. Относиться к этому можно по-разному. Сюжет в этой части фильма откровенно провисает — персонажи, по сути, только катаются на морских тварях, да по мелочи выясняют отношения. Но, давайте уж честно, «Аватар» всегда ценили не за сюжет, а за вселенную, и здесь в неё погружают глубже всего.

Продолжение следует!

Не волнуйтесь, добрая сказка из жизни синих полинезийцев не занимает весь фильм. В третьем акте Кэмерон вновь вспоминает, что он, чёрт возьми, Кэмерон — бог суровых и кровавых боевиков. Кульминация «Пути воды» — это масштабная, хоть и несколько хаотичная, водная битва, заставляющая вспомнить «Аквамена» и «Водный мир». Перестрелки, взрывы, нападения китов и крушения кораблей продолжаются до самого финала.

Промежуточного финала, конечно. Он не ставит точку — лишь многоточие. Конфликт не разрешён. Тайны (в основном связанные с Кири) не раскрыты. Арки большинства персонажей ещё требуют развития. Герои чуть ли не прямым текстом говорят, что «продолжение следует». «Аватар» перешёл в режим «Звёздных войн»: теперь это сага, которая будет раскрываться по частям.

И продолжения хочется ждать. Не ради сюжета или раскрытия тайн — серьёзно, ну какая тут может быть интрига? — а ради возвращения на Пандору. Какую ещё удивительную часть этого парка развлечений покажет нам Кэмерон?