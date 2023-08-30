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    «Джеймс Уэбб»: завораживающий инфракрасный снимок спиральной галактики «Водоворот»

    30 августа 2023
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    30.08.2023
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    Космический телескоп «Джеймс Уэбб» поделился завораживающим снимком спиральной галактики M51, которая также известна под названием «Водоворот».

    Этот космический портрет представляет собой составное изображение, объединяющее данные камеры ближнего инфракрасного диапазона Уэбба и инновационного инструмента среднего инфракрасного диапазона Европейского космического агентства.

    Темно-красные области на изображении — нитевидная теплая пыль, пронизывающая галактику. Красные области представляют собой переработанный свет сложных молекул, образующихся на пылинках, а оранжевый и желтый цвета — области ионизированного газа.

    М51 (или NGC 5194) находится в 27 миллионах световых лет от Земли в созвездии Гончих псов и «находится в бурных отношениях» с карликовой галактикой NGC 5195.

    Черновик 1039
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