«Джеймс Уэбб»: завораживающий инфракрасный снимок спиральной галактики «Водоворот»

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» поделился завораживающим снимком спиральной галактики M51, которая также известна под названием «Водоворот».
Этот космический портрет представляет собой составное изображение, объединяющее данные камеры ближнего инфракрасного диапазона Уэбба и инновационного инструмента среднего инфракрасного диапазона Европейского космического агентства.
Темно-красные области на изображении — нитевидная теплая пыль, пронизывающая галактику. Красные области представляют собой переработанный свет сложных молекул, образующихся на пылинках, а оранжевый и желтый цвета — области ионизированного газа.
М51 (или NGC 5194) находится в 27 миллионах световых лет от Земли в созвездии Гончих псов и «находится в бурных отношениях» с карликовой галактикой NGC 5195.
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Александр Ремизов
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