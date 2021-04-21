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    Новости

    Джейсон Шрайер подтвердил, что ремейком Star Wars KOTOR занимается Aspyr Media

    21 апреля 2021
    Кот-император
    21.04.2021
    13
    1 минута на чтение
    Star Wars: Knights of the Old Republic: за что их полюбили и будет ли продолжение 12

    Игровой журналист Джейсон Шрайер (Bloomberg) в интервью бывшему сотруднику GameInformer Бену Хэнсону подтвердил, что разработкой ремейка игр Star Wars: Knights of the Old Republic занимается студия, известная по портам нескольких прошлых игр по «Звёздным войнам». Речь идёт об Aspyr Media, которая, например, недавно выпустила Star Wars Republic Commando на PS4 и Nintendo Switch, а ранее портировала KOTOR на мобильные платформы.

    (смотреть с 58 минуты)

    Интересно, что в феврале студию за 100 миллионов долларов приобрёл холдинг Embracer Group. Aspyr хоть и вошла в состав Saber Interactive, всё равно будет действовать как независимая студия. Сейчас она насчитывает 140 сотрудников.

    В статье сообщалось, что ныне студия работает над несколькими проектами по лицензиям, на один из которых заложен бюджет в 70 миллионов долларов. Он для холдинга представляет особую важность. Предположительно, речь идёт как раз о ремейке KOTOR.

    Официальных анонсов о разработке пока не было, как и деталей.

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    Кот-император
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