Republic Commando: история и наследие игры, изменившей Star Wars

В начале апреля вышло переиздание одной из самых популярных и нетривиальных игр по «Звёздным войнам» — шутера от первого лица Republic Commando. В нём игрокам предстояло возглавить отряд из четырёх элитных бойцов-коммандос, состоящих на службе Великой армии Республики, и принять участие в трёх кампаниях Войн клонов. «Мир фантастики» рассказывает, чем игра запомнилась 17 лет назад, как ее приняли поклонники далёкой-далёкой галактики и почему она остаётся актуальной даже сейчас.

Взгляд через визор

Разработчики Republic Commando с самого начала намеревались показать мрачную изнанку войн в далёкой галактике — такой, какой их видят клоны. Сюжет должен был строиться вокруг обычных пехотинцев, и лишь потом их решили заменить на элитный отряд.

На первый взгляд, у обычных клонов и коммандос один и тот же донор, но, в отличие от простых солдат, коммандос мыслят более независимо, способны молниеносно адаптироваться к обстоятельствам и принимать самостоятельные решения в пылу схватки. Они с рождения тренировались в условиях, максимально приближенных к боевым, учились действовать небольшими отрядами из четырёх бойцов, а их инструкторами были спецназовцы и наёмники, отобранные лично Дженго Феттом. Примерно три четверти инструкторов происходили с Мандалора, поэтому многие коммандос, осознанно или нет, переняли у них отдельные черты мандалорской культуры.

Коммандос действуют взводами по четыре бойца. Игроки смотрят на происходящее через визор РК-1138, он же «Босс», лидер отряда «Дельта». В отряд входят также РК-1207 «Сев», РК-1262 «Скорч» и РК-1140 «Фиксер». Снайпер, подрывник и взломщик, все — мастера своего дела, профессионалы высочайшего класса, смертоносные и эффективные.

Личные дела РК-1138 «Босс» (озвучивает Темуэра Моррисон) — лидер команды. Именно его глазами пользователь смотрит на мир игры.

РК-1140 «Фиксер» (Эндрю Чайкин) — технический специалист и взломщик. Мастерски обращается с любыми видами оружия, но предпочитает клинки. Наиболее «правильный» из «дельт» — старается не болтать попусту, всё делать по правилам. Даже к остальным бойцам он обращается по номерам, а не кличкам.

РК-1262 «Скорч» (Рафаэль Сбарре) — взрывник. Главный болтун и шутник отряда, любит все взрывать и обмениваться остротами с Севом.

РК-1207 «Сев» (Джонатан Дэвид Кук) — снайпер. Мрачный и угрюмый Сев словно создан для убийств и ликвидаций. Он любит действовать в одиночку, ему по душе чёрный юмор с примесью фатализма. По воспоминаниям разработчиков, Сев быстро стал всеобщим любимчиком.

Игра состоит из трёх кампаний, поделённых на 15 миссий. В первый день войны «дельты» высаживаются на Джеонозисе. Пока немногие уцелевшие джедаи ведут в бой отряды обычных клонов против полчищ дроидов, коммандос скрытно устраняют сепаратистских лидеров, взрывают фабрики по производству дроидов и получают коды доступа к сепаратистскому флоту.

Спустя год после начала войны «дельты» получают новое задание — выяснить причины исчезновения республиканского крейсера. Корабль пропал во время обычного патруля, а спустя две недели объявился в контролируемом сепаратистами секторе пространства и не реагировал на вызовы. Пробравшись на борт «аккламатора», коммандос выясняют, что крейсер похитили трандошанские наёмники, намереваясь продать его Конфедерации. «Дельтам» нужно отбить крейсер у трандошан и не дать ему попасть в руки сепаратистов.

Третья кампания начинается на Кашиике за считанные дни до конца войны. Сначала «дельты» должны освободить из плена вождя вуки Тарфула, а затем до подхода основных сил Республики мешать сепаратистам окопаться на планете. В финале битва за Кашиик разгорается на полную, а коммандос получают новое задание.

Будни коммандос

Львиная доля очарования Republic Commando кроется в том, что это именно тактический командный шутер — даже самый умелый игрок ничего не добьётся, если решит играть одним персонажем. Босс умеет стрелять, взрывать, идти в рукопашную и вообще выполнять все задания самостоятельно, но в игре полно мест, которые можно пройти, только правильно распределив роли между четырьмя «дельтами». К примеру, в финале первой кампании все они в течение минуты должны действовать одновременно: три бойца — взламывать консоли на мостике сепаратистского крейсера, а один — прикрывать товарищей огнём.

— Красный-красный-зелёный или красный-зелёный-красный? — И это говорит наш эксперт по взрывчатке. Скорч и Сев обмениваются остротами

Да, игра услужливо подсвечивает места, где можно расставить бойцов, чтобы взломать дверь, подорвать нужный объект или прикрыть продвижение отряда, но это только ещё сильнее погружает в атмосферу происходящего. Босс — опытный командир; неудивительно, что он сразу подмечает все выгодные точки обстрела, без промедления расставляет бойцов по позициям и раздаёт команды.

У клонов есть щиты и крепкие доспехи, но всё же элитные коммандос остаются уязвимыми, особенно к плотному бластерному огню, поэтому достаточно часто здоровье бойцов будет страдать. К счастью, по всем локациям щедро расставлены местные аптечки — мини-резервуары с бактой, которая мигом ставит клона на ноги.

Тот, кто оставил здесь этот диспенсер с бактой, заслуживает медали. Скорч

Собственно, в Republic Commando очень сложно погибнуть окончательно — даже если здоровье одного из бойцов упало до предела, товарищи всегда могут оживить его прямо на поле битвы с помощью карманного дефибриллятора с бактой и даже восстановить половину здоровья. Главное — прикрывать реаниматора огнём, чтобы он не присоединился к павшему товарищу. Пока на ногах остаётся хоть один «дельта», игра продолжается.

Это применимо даже к Боссу. Когда его убивают, у игрока есть выбор — переиграть уровень, отозвать бойцов и велеть им привести себя (командира) в чувство или продолжить отыгрывать труп и позволить «дельтам» самостоятельно разбираться с ситуацией, выполняя полученные до смерти Босса приказы. Последний вариант, безусловно, наиболее труден для большинства.

— Дельты, мне нужна бакта… — Эм, Босс, а вы бы не могли умереть чуточку позже? Мы немного заняты. Скорч недоволен

За время игры очень сильно привязываешься к другим членам отряда, улыбаешься от постоянных перебранок Сева и Скорча, подбираешь оптимальные тактики для прохождения особо сложных участков, заботишься о здоровье бойцов — хорошо бы ему всегда быть на максимуме — и молишься, чтобы за следующей дверью не оказалось очередного треклятого дроида-паука.

Как игра Republic Commando не идеальна. Прежде всего, она очень короткая. Во-вторых, несмотря на наличие трёх разных кампаний, прохождение очень быстро сводится к беготне по похожим как две капли воды коридорам. Выбор оружия, локаций и врагов ограничен, а некоторые задания кажутся калькой предыдущих. Однако мрачная атмосфера, крайне удачное музыкальное сопровождение (ох уж эти мандалорские боевые гимны!), остроумные реплики товарищей и бешеная динамика всё искупают. Republic Commando проходится влёт и оставляет желание продолжения.

— У меня от этого места мурашки по коже. — Ах, Скорч, нет ничего лучше охоты в джунглях. Прятаться в кустарнике, всадить заряд плазмы в череп жертвы… сразу чувствуешь себя живым. — Отлично, теперь у меня от ноль-седьмого мурашки по коже. Скорч и Сев обмениваются остротами

Создание

Вероятно, хотя бы отчасти секрет популярности Republic Commando кроется в её реалистичности. Стремясь показать боевые действия специальных подразделений как можно более аутентичными, разработчики обратились к Джо Баччиокко, военному инструктору с тридцатилетним опытом службы в «Морских котиках». Баччиокко объяснял разработчикам логику тех или иных решений, рассказывал, как поступили бы настоящие спецназовцы в тех или иных ситуациях, и даже заставлял сотрудников LucasArts влезать в шкуру коммандос.

Создавая броню для коммандос, художник Грег Найти взял за основу внешность обычных клонов и смешал ее с образами римских гладиаторов, ниндзя и «морских котиков», а также с оригинальными концепт-артами имперских штурмовиков Ральфа Маккуорри. Изначально вся броня была одноцветной, но на финальных этапах разработки Джордж Лукас предположил, что каждый боец стремился создать добавить своей броне уникальности с помощью узоров и окраски в разные цвета.

Чтобы придать каждому клону ещё больше индивидуальности, разработчики сознательно пошли на расхождение с каноном. Хотя все они произошли от одного донора, голосом Темуэры Моррисона — актёра, сыгравшего Дженго Фетта, — в игре говорит только Босс.

Republic Commando часто критиковали за малое разнообразие локаций — за всю игру «дельты» посещают лишь ущелья и подземелья Джеонозиса, коридоры республиканского крейсера да лабиринты древесных городов вуки. Однако это не худший вариант: по первоначальной задумке события игры должны были укладываться в один день; не предполагалось даже, что герои покинут Джеонозис.

Приключения отряда «Омега»

За четыре месяца до релиза вышел роман «Республиканские коммандос: Огневой контакт» (Hard Contact), написанный Карен Трэвисс — бывшей военной журналисткой и резервисткой британской армии. Для Трэвисс «Огневой контакт» стал первым визитом в далёкую-далёкую галактику, да и вообще в литературе она была человеком новым. Её дебютный роман «Город жемчуга» увидел свет всего за несколько месяцев до «Огневого контакта», причём предложение написать книгу по «Звёздным войнам» редакторы Del Rey сделали ей после знакомства с рукописью «Города». И это не помешало им выставить крайне жёсткие сроки — Трэвисс написала текст всего за два месяца.

Но если относительная неопытность Трэвисс в литературе компенсировалась солидным опытом в журналистике, то в вопросах «Звёздных войн» она была абсолютным нулём. Писательница смотрела все пять вышедших на тот момент фильмов… и, собственно всё. Возможно, именно благодаря незамыленному взгляду Трэвисс сумела посмотреть на Войны клонов под особым углом.

Я читала присланные мне из LucasFilm заметки об армии клонов и однажды задумалась: «Минуточку! Предполагается, что Республика — это хорошие парни! Как они могут разводить живых разумных существ и посылать их на смерть! Это же возмутительно!». Тут на меня и нахлынуло вдохновение. Я не могла дождаться, чтобы изучить противоречие и заглянуть в душу клонам. Любому, кто считает, что в «Звёздных войнах» всё слишком однозначно, следует пересмотреть фильмы ещё раз. Картина там далеко не чёрно-белая. Карен Трэвисс

Сюжет книг мало пересекается с игрой. В центре совершенно другие герои. Взвод «Омега» собрали из бойцов, выживших после гибели всего своего предыдущего отряда. Главный герой, Дарман, дал Трэвисс отличную возможность заглянуть в голову солдата, которого с самого рождения готовили к войне и выживанию в большой и полной опасностей галактике, но совершенно не готовили к жизни в ней. Тем более к такой жизни — когда лишаешься ближайших соратников, братьев, с которыми был с самого рождения.

Я спрашивала Райана Кауфмана [контент-супервайзер LucasArts], обязательно ли броня коммандос должна быть светло-серой. На секретных заданиях это же сродни самоубийству — тебе нужен камуфляж. А затем я поняла — Республике просто плевать, увидит ли кто приближение ее армии или нет, её солдаты бросаются в глаза прямо как армии XVIII века в ярких мундирах. Сам вид белой брони становится средством устрашения. И это подсказало мне несколько идей об этике ВАР и о том, как коммандос со всем справляются. Карен Трэвисс

Неоконченная история

«Республиканские коммандос» имели успех, и LucasFilm заказала ещё четыре книги о похождениях отряда «Омега». В их числе был роман «Имперские коммандос: 501-й легион», действие которого разворачивалось уже после выполнения приказа 66 и становления Империи.

Всего за несколько лет Трэвисс превратилась в одного из самых популярных и активных авторов расширенной вселенной Star Wars. Помимо написания «Республиканских коммандос», она приняла участие в создании межавторского цикла «Наследие Силы», планировала выпустить роман про Бобу Фетта, а когда на экраны вышел мультсериал «Войны клонов», именно Трэвисс доверили новеллизацию полнометражного мультфильма, с которого он начался.

Однако отчасти именно из-за «Войн клонов» столь плодотворное сотрудничество писательницы и LucasFilm прервалось. Когда вышел первый сезон мультсериала, Трэвисс записала довольно агрессивное обращение к фанатам, недовольным изменениями, которые мультсериал привнёс в канон. Она заявила, что у Лукаса, как у демиурга, есть моральное право вносить какие угодно изменения в свою вселенную, а все, кто этим недоволен, могут проследовать в известном направлении.

Год спустя в том же направлении пришлось проследовать самой Трэвисс. Во втором сезоне «Войны клонов» пришли на Мандалор, и показанное в мультсериале общество ни капли не напоминало ту благородную воинственную культуру, которую описала Трэвисс. Писательница сказала, что в сложившихся условиях не может продолжать рассказывать историю своих героев, но подчеркнула, что это не единственная причина её ухода — основной она назвала «контрактные разногласия».

Трэвисс ушла внезапно — в воздухе повисли как анонсированный роман про Бобу Фетта, так и завершение всей серии про коммандос. LucasFilm и Del Rey поначалу хотели поручить другим авторам написать эти произведения, но в итоге проекты обеих книг просто закрыли. Трэвисс опубликовала краткий пересказ своей версии концовки у себя на сайте, но ее синопсис никогда не был каноном.

Неслучившийся сиквел

Концовка «Республиканских коммандос» вызвала у фанатов ощущение недосказанности. Отряд «Дельта» с блеском выполняет очередное задание, но затем связь с одним из бойцов резко обрывается, и он не успевает вернуться к точке эвакуации. Остальные уже готовы вернуться за исчезнувшим товарищем, но командование приказывает «Дельте» перегруппироваться и приступить к выполнению очередной миссии. Вся их предыдущая деятельность на Кашиике была лишь прелюдией, настоящее сражение за планету начнётся только сейчас. Судьба пропавшего коммандос так и осталась неизвестной.

Можно предположить, что такой концовкой создатели игры хотели лишний раз напомнить о жестокости войны — ведь в реальных конфликтах солдаты тоже пропадают без вести. Но правда в том, что история отряда «Дельта» не должна была ограничиться одной игрой.

Ещё до релиза «Республиканских коммандос» авторы начали обсуждать потенциальный сиквел, причём прорабатывалась даже не одна идея, а две. Группа во главе с ведущим дизайнером уровней Кевином Шмидтом отстаивала проект по «Имперским коммандос». В нем события начались вскоре после окончания первой части и развивались во времена становления Империи. Уцелевшим членам отряда «Дельта» предстояло участвовать в выполнении приказа 66 и охоте на джедаев.

Вторая группа во главе с гейм-директором «Коммандос» Тимом Лонго разработала концепцию игры под названием «Повстанческие коммандос». Её главным героем должен был стать тот самый пропавший на Кашиике член отряда «Дельта». По задумке он разочаровался в Империи, присоединился к набирающему силу Восстанию и встал у истоков Альянса за возрождение Республики. Разработчики даже придумали слоган: «Каждое восстание начинается с одного-единственного солдата».

Однако этим планам не суждено было сбыться. В 2004 году LucasArts переживала непростые времена. У компании сменилось руководство, новый президент Джим Уорд провёл аудит деятельности студии и пришёл к выводу, что дела обстоят катастрофически плохо. Поскольку планировалось, что после выхода «Мести ситхов» LucasArts станет едва ли не основным источником дохода бизнес-империи Лукаса, Уорд затеял полную реструктуризацию игрового подразделения. Целый ряд разрабатываемых проектов пошёл под нож, а штат компании с 450 человек сократился до 100. Под увольнение попало две трети команды, работавшей над «Республиканскими коммандос».

Ни о каком сиквеле не могло быть и речи. Вероятно, продолжение «Коммандос» спасли бы хорошие продажи первой части, но на тот момент никто из руководства LucasArts не верил в успех игры. Прогнозируемые продажи оказались такими низкими, что, не будь проект уж близок к завершению, Уорд, скорее всего, закрыл бы и его.

Наследие

Может, «Республиканские коммандос» и не были самой успешной игрой в плане продаж, однако наследие они оставили значительное. Впервые клоны предстали не как идентичные болванчики с номерами вместо имён, а как самостоятельные личности, каждый со своими оригинальными чертами и уникальным опытом.

В «Республиканских коммандос» индивидуальностью могли похвастаться только бойцы элитных подразделений, но когда три года спустя в эфир вышли «Войны клонов», такую характеристику унаследовали и обычные солдаты. Джордж Лукас явно не забыл о своей прежней рекомендации разработчикам игры, а Дейв Филони открыто признавал, что при создании мультсериала вдохновлялся атмосферой шутера.

И хотя «дельты» мелькнули лишь в одной серии, со временем в «Войнах клонов» появились свои коммандос. В пятом сезоне мы узнали историю капитана Грегора — он отбился от своих и потерял память, но в финале эпизода нашёл путь домой. В седьмом сезоне на экране дебютировала «Бракованная партия», спецотряд из «бракованных» образцов — клонов, которые из-за экспериментов значительно отличались от стандартных бойцов. «Бракованная партия» настолько приглянулась создателям «Войн клонов», что обзавелась собственным мультсериалом — премьера состоится уже 4 мая.

Ну а с выпуском ремастера Republic Commando на PlayStation и Nintendo Switch можно рассчитывать, что новые поколения фанатов не забудут и о приключениях тех, с кого всё началось.

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Republic Commando нельзя назвать лучшей игрой по «Звездным войнам», но это самобытный, оригинальный и атмосферный шутер. А ещё — один из немногих проектов по далёкой-далёкой галактике, который обходится без джедаев и даёт игроку самому вкусить жизни обычного пушечного мяса. Игра заслуживает внимания даже сейчас: благодаря своей лаконичности она не отнимет много времени, но подарит уйму приятных впечатлений.