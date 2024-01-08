Джек Блэк сыграет в киноадаптации Minecraft

Издание Deadline со ссылкой на свои источники рассказало, что Джек Блэк присоединился к актерскому составу киноадаптации Minecraft.
После этого сам актер поделился фото, на котором он читает книгу про лор игры.
Блэк досталась роль Стива. Помимо него в фильме появятся Джейсон Момоа, Эмма Майерс, Даниэль Брукс и Себастьян Юджин Хансен.
Кто напишет фильм, пока неизвестно. Соответственно, детали сюжета тоже не раскрываются.
Премьера состоится 4 апреля 2025 года.
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Редактор
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