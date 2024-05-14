Николас Кейдж сыграет нуарного Человека-паука в сериале Amazon

Николас Кейдж исполнит главную роль в сериале про нуарного Человека-паука от Amazon Prime Video.

Прежде актер озвучил этого же персонажа в мультфильме «Человека-паук: Через вселенные».

Шоураннерами выступят Стив Лайтфут («Каратель») и Орен Узиел («Мортал Комбат»). Перовы два эпизода поставит Гарри Брэдбир, снявший две части «Энолы Холмс».

Действие развернется в Нью-Йорке 1930 годов, а в центре сюжета будет частный детектив (не Питер Паркер), который стал единственным супергероем в городе.

У сериала пока нет даты выхода.