Николас Кейдж сыграет нуарного Человека-паука в сериале Amazon

Николас Кейдж исполнит главную роль в сериале про нуарного Человека-паука от Amazon Prime Video.
Прежде актер озвучил этого же персонажа в мультфильме «Человека-паук: Через вселенные».
Шоураннерами выступят Стив Лайтфут («Каратель») и Орен Узиел («Мортал Комбат»). Перовы два эпизода поставит Гарри Брэдбир, снявший две части «Энолы Холмс».
Действие развернется в Нью-Йорке 1930 годов, а в центре сюжета будет частный детектив (не Питер Паркер), который стал единственным супергероем в городе.
У сериала пока нет даты выхода.
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