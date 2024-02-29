EA отменила шутер по «Звездным войнам» от Respawn

EA объявила о реструктуризации и изменении стратегии, чтобы не отставать за изменениями в игровой индустрии.
Так, корпорация хочет отказаться от игр по лицензиями, потому что, как считает руководство, они не будут пользоваться спросом в меняющейся индустрии. Поэтому компания сфокусируется на собственных франшизах.
В следствии этого EA отменила шутер по «Звездным войнам», которым занималась Respawn. Проект был на ранней стадии производства.
Однако несколько игр по лицензиям компания все же выпустит в ближайшем будущем. Триквел Star Wars Jedi, а также «Черную пантеру» и «Железного человека».
Напомним, ранее СМИ рассказали, что шутер по «Звездным войнам» будет про мандалорца — какого именно, непонятно.
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