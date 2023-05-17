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    Новости

    Энтузиаст собрал 1227 человек и провел самую масштабную партию D&D

    17 мая 2023
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    17.05.2023
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    0 минут на чтение
    Энтузиаст собрал 1227 человек и провел самую масштабную партию D&D

    Эндрю Эшби провел в апреле самую масштабную партию Dungeons & Dragons, тем самым побив мировой рекорд Гиннеса.

    Его семья открыла магазин настолок в торговом центре Provo Towne Centre (Прово, штат Юта) под названием We Geek Together, который напоминает средневековую таверну или ярмарку эпохи Возрождения. И руководство ТЦ сказало Эшби, что они готовы с ним поработать, если он однажды захочет провести крупное мероприятие. Так он понял, что его мечта восьмилетней давности может стать реальность.

    Для достижения мирового рекорда Эндрю нужно было собрать не менее 500 человек, которые бы играли в D&D одновременно. Поэтому он накопил много денег, чтобы провести Dead Wars — крупнейшую кампанию Dungeons and Dragons. У него было 200 столов, за каждым из которых сидело до 7 игроков. И все это было бесплатно для участников.

    Официальное количество игроков — 1227. Рекламы было мало, и большинство пришедших узнали о мероприятии из уст в уста.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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