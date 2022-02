Энтузиасты выпустили 680-страничную книгу о ролевых видеоиграх

Команда энтузиастов наконец закончила монументальную работу над расширенным изданием книги, посвященной компьютерным ролевым играм.

The Expanded Edition of The CRPG Book включает в себя 680 страниц и более 400 RPG. Но доступна она только на английском языке.

Книга охватывает не только популярные на Западе тайтлы. Внимание уделили в том числе корейским, китайским и французским играм, а также Flash-RPG и другим нишевым проектам.

Над своего рода альманахом трудились 144 человека. А в общем на всю работу ушло больше восьми лет.

Сейчас книгу можно скачать бесплатно по ссылке. А в 2023 году энтузиасты планируют выпустить печатное издание.