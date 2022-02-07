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    Новости

    Энтузиасты выпустили 680-страничную книгу о ролевых видеоиграх

    7 февраля 2022
    07.02.2022
    321
    0 минут на чтение
    Энтузиасты выпустили 680-страницую книгу о ролевых видеоиграх

    Команда энтузиастов наконец закончила монументальную работу над расширенным изданием книги, посвященной компьютерным ролевым играм.

    The Expanded Edition of The CRPG Book включает в себя 680 страниц и более 400 RPG. Но доступна она только на английском языке.

    Книга охватывает не только популярные на Западе тайтлы. Внимание уделили в том числе корейским, китайским и французским играм, а также Flash-RPG и другим нишевым проектам.

    Над своего рода альманахом трудились 144 человека. А в общем на всю работу ушло больше восьми лет.

    Сейчас книгу можно скачать бесплатно по ссылке. А в 2023 году энтузиасты планируют выпустить печатное издание.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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