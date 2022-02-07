Энтузиасты выпустили 680-страничную книгу о ролевых видеоиграх

Команда энтузиастов наконец закончила монументальную работу над расширенным изданием книги, посвященной компьютерным ролевым играм.
The Expanded Edition of The CRPG Book включает в себя 680 страниц и более 400 RPG. Но доступна она только на английском языке.
Книга охватывает не только популярные на Западе тайтлы. Внимание уделили в том числе корейским, китайским и французским играм, а также Flash-RPG и другим нишевым проектам.
Над своего рода альманахом трудились 144 человека. А в общем на всю работу ушло больше восьми лет.
Сейчас книгу можно скачать бесплатно по ссылке. А в 2023 году энтузиасты планируют выпустить печатное издание.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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