Есть 8 миллионов! Продлеваем крауд-кампанию до конца января

Друзья, приветствуем! Начнём сразу с нескольких приятных и важных новостей. Мы продлеваем кампанию до конца января, чтобы вы и ваши друзья точно успели присоединиться! Это не «второе дыхание», а значит, все оставшиеся награды будут по-прежнему доступны. Присоединяйтесь скорее!

Мы очень хотим издать литературный спецвыпуск, но для этого нам нужна помощь читателей. Этот эксклюзивный спецвыпуск мы не планируем выпускать в продажу, его получат только подписчики ежемесячных номеров. В сборник войдут рассказы маститых фантастов, молодых звёзд Young Adult и даже кого-то из читателей (мы объявим о конкурсе в новостях кампании).

Ну а другая приятная новость заключается в том, что вы уже собрали 8 миллионов, а значит, все подписчики ежемесячных номеров получат шикарный скретч-постер «100 книг»! Произведения на постере отбирались на основе рейтинга сайта fantlab.ru. Ранее постер выпускался ограниченным тиражом, мы же дарим его при достижении сверхцели.