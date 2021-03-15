«Есть ли у тебя инстинкт убийцы?»: второй трейлер «Круэллы»

Disney поделился специальным роликом «Круэллы», в котором знаменитая злодейка знакомится с Баронессой и всё больше эпатирует публику.

Заодно компания показала три новых кадра:

Главную роль исполнила Эмма Стоун, а Баронессу — наставницу, которая вывела героиню в свет, — Эмма Томпсон. В фильме также снялись Марк Стронг, Пол Уолтер Хаузер, Эмили Бичем и другие. Поставил «Круэллу» Крейг Гиллеспи («Тоня против всех»).

В российских кинотеатрах с 27 мая.