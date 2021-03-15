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    Новости

    «Есть ли у тебя инстинкт убийцы?»: второй трейлер «Круэллы»

    15 марта 2021
    Кот-император
    15.03.2021
    1555
    0 минут на чтение

    Disney поделился специальным роликом «Круэллы», в котором знаменитая злодейка знакомится с Баронессой и всё больше эпатирует публику.

    Заодно компания показала три новых кадра:

    «Есть ли у тебя инстинкт убийцы?»: второй трейлер «Круэллы» 2 «Есть ли у тебя инстинкт убийцы?»: второй трейлер «Круэллы» 1 «Есть ли у тебя инстинкт убийцы?»: второй трейлер «Круэллы»

    Главную роль исполнила Эмма Стоун, а Баронессу — наставницу, которая вывела героиню в свет, — Эмма Томпсон. В фильме также снялись Марк Стронг, Пол Уолтер Хаузер, Эмили Бичем и другие. Поставил «Круэллу» Крейг Гиллеспи («Тоня против всех»).

    В российских кинотеатрах с 27 мая.

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    Выходит 27 мая.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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