«Это дело рук не бога» — первый тизер хоррор-сериала «Полуночная месса»

Netflix поделился первым тизер-трейлером хоррор-сериала «Полуночной мессы» (в оригинале — Midnight Mass).
Это новый проект Майка Флэнегана, который прежде работал над «Призраком дома на холме» и «Доктором Сном».
История мини-сериала в каком-то смысле для него личная, поскольку он сам несколько лет был служителем церкви. Также шоураннер отметил, что самые страшные эпизоды связаны с человеческими поступками, хотя сверхъестественного в шоу тоже достаточно.
В центре сюжета молодой священник, который пребывает в изолированную островную коммуну и наблюдает зловещие сверхъестественные события.
«Полуночная месса» выйдет 24 сентября — всего в сериале будет 7 эпизодов.
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