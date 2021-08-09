«Это дело рук не бога» — первый тизер хоррор-сериала «Полуночная месса»

Netflix поделился первым тизер-трейлером хоррор-сериала «Полуночной мессы» (в оригинале — Midnight Mass).

Это новый проект Майка Флэнегана, который прежде работал над «Призраком дома на холме» и «Доктором Сном».

История мини-сериала в каком-то смысле для него личная, поскольку он сам несколько лет был служителем церкви. Также шоураннер отметил, что самые страшные эпизоды связаны с человеческими поступками, хотя сверхъестественного в шоу тоже достаточно.

В центре сюжета молодой священник, который пребывает в изолированную островную коммуну и наблюдает зловещие сверхъестественные события.

«Полуночная месса» выйдет 24 сентября — всего в сериале будет 7 эпизодов.