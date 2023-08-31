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    «Это мой друг, а вы — едва» — новая анимационная короткометражка по League of Legends

    31 августа 2023
    Фото аватара
    31.08.2023
    600
    0 минут на чтение
    «Это мой друг, а вы — едва» — новая анимационная короткометражка по League of Legends

    Riot Games опубликовала свежую анимационную короткометражку по League of Legends под названием «Зверский аппетит».

    На этот раз ролик посвящен новой героине по имени Брайер, которая появится в игре 13 сентября с выходом патча 13.18.

    По сюжету после многих лет заключения в Ноксусе героиня сбегает и заодно находит себе нового друга — простого уборщика в тюрьме.

    Что касается самого персонажа, то у него не будет базового восстановления здоровья. Брайер будет хилиться от атак по врагам. Кроме того, ее способности расходуют здоровье, а не ману или энергию.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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