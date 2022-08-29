Эзра Миллер извинился перед главами WB за свое поведение

По данным The Hollywood Reporter, недавно Эзра Миллер, который за последние месяцы несколько раз попал в громкие скандалы, лично встретился с новыми главами кинотеатрального подразделения Warner Bros. Discovery.
Актер заверил их в своей приверженности «Флэшу» и извинился за то, что привлек негативное внимание к фильму и корпорации в целом.
Согласно источникам THR, на тестовых показах картина показала одни из самых высоких оценок со времен «Темного рыцаря» Кристофера Нолана, поэтому WBD рассчитывает на ее кассовый успех в прокате.
«Флэша» все еще планируют выпустить 23 июня 2023 года.
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