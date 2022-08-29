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    Новости

    Эзра Миллер извинился перед главами WB за свое поведение

    29 августа 2022
    29.08.2022
    149
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    По данным The Hollywood Reporter, недавно Эзра Миллер, который за последние месяцы несколько раз попал в громкие скандалы, лично встретился с новыми главами кинотеатрального подразделения Warner Bros. Discovery.

    Актер заверил их в своей приверженности «Флэшу» и извинился за то, что привлек негативное внимание к фильму и корпорации в целом.

    Согласно источникам THR, на тестовых показах картина показала одни из самых высоких оценок со времен «Темного рыцаря» Кристофера Нолана, поэтому WBD рассчитывает на ее кассовый успех в прокате.

    «Флэша» все еще планируют выпустить 23 июня 2023 года.

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