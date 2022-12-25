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    Новости

    Фанатский ремейк Resident Evil Code: Veronica отменён по требованию Capcom

    25 декабря 2022
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    25.12.2022
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    Двое фанатов Resident Evil работали на ремейком Code: Veronica, но после нескольких лет разработки студия Capcom, создавшая оригинал, потребовала отменить проект. Сейчас его сайт закрыт.

    Несколько месяцев назад любительская команда продемонстрировала на удивление качественно сделанный трейлер, а летом опубликовала демоверсию прохождения. Релиз ремейка был намечен на ближайшее время (но точной даты не было). Причина отмены заключалась в использовании энтузиастами торговой марки Resident Evil и персонажей, принадлежащих игровой франшизе. При этом продюсер ремейка Resident Evil 4 Ёсиаки Хирабаяси ранее заявлял, что ремейк Code: Veronica не планируется в ближайшее время.

    Портал TheGamer запросил комментарии представителей Capcom, но ответа не последовало.

    Resident Evil Code: Veronica – это побочная игра, действие которой происходит между Resident Evil 3 и 4. Это одна из немногих игр в серии, в которой представлены главные герои и фактически развивается основное повествование, поэтому большинство фанатов всегда считало её неотъемлемой частью основных игр.

    Демо отменённой игры

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