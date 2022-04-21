«Фантастика Книжный Клуб» издаст на русском мангу «Бригада пылающего пламени»

«Фантастика Книжный Клуб» объявила о новой лицензии — издательство выпустит на русском языке мангу «Бригада пылающего пламени» Окубо Ацуси, по котором снят одноимённый аниме-сериал.

В 2021-м «Бригаду» выдвинули на 45-ю премию Kodansha Manga Award в категории «лучший сёнэн». Суммарный тираж составляет более 17,5 миллионов копий!

Токио страдает от смертоносного явления — самопроизвольного возгорания людей! К счастью, для тушения ада есть специальная команда. Пожарные из особой бригады номер восемь получают уникального нового солдата — мальчика Синру, обладающего способностью двигаться со скоростью ракеты, оставляя за собой знаменитые «следы дьявола». Смогут ли Синра и его коллеги обнаружить источник этой странной эпидемии, прежде чем город сгорит дотла?

ФКК будет выпускать мангу в твердом переплёте с суперобложкой, в неё входят сразу два тома оригинальной манги. Уже в печати!

Твёрдый переплет, суперобложка, цветная вклейка, 384 страницы. Формат: 134х188 обрезной.