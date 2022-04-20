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    «Истари» запускает на русском мангу «Истребитель демонов». Первые три тома уже в печати

    20 апреля 2022
    20.04.2022
    260
    0 минут на чтение

    Издательство «Истари» отправило в печать первые три тома фэнтезийной манги «Истребитель демонов», которая легла в основу сверхпопулярного аниме-сериала (у нас он ещё известен как «Клинок, рассекающий демонов»).

    Начало XX века, эпоха Тайсё. На семью Тандзиро, доброго торговца углём, нападает демон. Выжить удаётся только Нэдзуко, младшей сестре Тандзиро, но она и сама становится демоном. Чтобы вернуть сестре человеческий облик и отомстить демону, убившему его семью, Тандзиро отправляется в путь!

    Так начинается приключение, полное брызг крови и блеска клинков!

    Русскоязычное издание будет в формате оригинала — танкобонах. Размер книг стандартный для «Истари»: 128 х 182 мм в мягкой обложке c суперобложкой.

    Всего в серии 23 тома + 1 том приквела.

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