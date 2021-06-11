FFG анонсировала настольную игру Unfathomable — переосмысление Battlestar Galactica в сеттинге мифов Ктулху

Компания Fantasy Flight Games представила настольную игру с тайным предателем и блефом Unfathomable. Её действие разворачивается в сеттинге Arkham Files в 1913 году, игроки берут на себя членов экипажа винтового парохода «Атлантика», который идёт через Атлантический океан в Бостон. На борту происходят странные события: то пассажиров мучают ночные кошмары, то на воде виднеются огромные зловещие фигуры, то в трюме находят труп. Само собой, всё это время на борту были внедрённые агенты глубоководных и самого Дагона!

Заядлым настольщикам завязка может показаться знакомой — всё верно, в подобной обстановке разворачивалась классическая настолка Battlestar Galactica, и Unfathomable, по сути, её переиздание в другом сеттинге. Одни игроки в команде хотят спасти корабль, а другие стремятся сделать всё, чтобы оно пошло ко дну.

Прочие детали

Основная механика по-прежнему строится вокруг совместного преодоления кризисов.

В игре будет 10 персонажей, для них нарисуют новые арты (почти никаких повторов из прошлых игр).

Адаптацией игры занимается Тони Фанчи (дополнение «Терра Инкогнита» для настолки «Цивилизация Сида Мейера: Новый рассвет»).

Игра поступит в продажу в этом сентябре, РРЦ — 80 долларов. Hobby World объявили о локализации — пока без конкретной даты. Подробности можно почитать у коллег.

P.S.