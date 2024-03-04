Фильм «Мастер и Маргарита» стал 10 самой кассовой российской лентой

Спустя пять недель «Мастеру и Маргарите» (ранее — «Воланд») удалось заработать 2,07 миллиарда рублей в российском прокате.

Картина по мотивам романа Михаила Булгакова вошла в список из десяти самых кассовых российских фильмов, обогнав «Последнего богатыря: Корень зла», который собрал 2,05 миллиарда рублей.

Лидирует, конечно, «Чебурашка» — с монструозными 6,78 миллиарда рублей. А на девятом месте оказался «Вызов», заработавший 2,14 миллиарда рублей.

«Мастер и Маргариту» тепло приняли критики и зрители. На сайте «Кинопоиск» у ленты 8 баллов из 10 возможных. Нам фильм тоже очень понравился, даже несмотря на сокращения в сюжете.