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    #мистика #Михаил Булгаков #обзор фильма #российское кино

    «Мастер и Маргарита»-2024 — любовь как убежище, дьявол как последняя надежда

    25 января 2024
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    25.01.2024
    4638
    3 минуты на чтение
    #мистика #Михаил Булгаков #обзор фильма #российское кино
    «Мастер и Маргарита»-2024 — любовь как убежище, дьявол как последняя надежда 2

    Московский писатель попадает в череду неприятностей из-за идеологически неправильного творчества. Он окунается в работу над новым романом, в котором в столице начинает твориться какая-то чертовщина. Реальность и вымысел переплетаются, и дьявол сходит со страниц книги, чтобы вершить правосудие.

    Жанр: мистическая притча
    Режиссёр: Михаил Локшин
    В ролях: Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Аугуст Диль, Юрий Колокольников
    Возрастной рейтинг: 18+
    Похоже на: «Великий Гэтсби» (2013)

    Величайшей уловкой дьявола было убедить вас, что его не существует, сказал Шарль Бодлер. Величайшей уловкой Михаила Булгакова было написать дьявола так, чтобы он выглядел более справедливым, чем мир, в котором он очутился — мир, современный самому писателю. Дьявол, он же Воланд — это центр, двигатель романа «Мастер и Маргарита», многострадального, по сей день вызывающего споры и жгучий интерес по всему миру. Имя Воланда должен был носить и этот фильм, но при монтаже решили сменить название на более привычное, ведь здесь центром повествования стала линия Мастера и Маргариты.

    В то же время это не прямая постраничная экранизация. Фильм расширяет мир романа, воплощая в образе Мастера самого Булгакова, пишущего сначала пьесу о Понтии Пилате, а затем и книгу «Мастер и Маргарита». Реалистическим кино при этом быть не стремится — Мастер находится в обществе уже построенного социализма с дирижаблями, трамваями, Дворцом Советов с гигантской статуей Ленина и другими высотками. И всё же он чужой в этом прекрасном мире, где искоренили классовое неравенство и религию, но не избавились от чинопочитания, мздоимства и цензуры. Пьесу «Пилат» удаляют из репертуара театра прямо перед премьерой (подобный опыт был и у Булгакова), а автора с позором выгоняют из Союза Писателей.

    «Мастер и Маргарита»-2024 — любовь как убежище, дьявол как последняя надежда

    Линия Мастера в фильме навеяна биографией самого Булгакова. Они даже выглядят и одеваются похоже

    Две судьбоносные встречи отвлекают Мастера от горьких дум. Одна, с таинственным интуристом, дарит ему идею новой книги. Другая, с женщиной, такой же одинокой, как и он сам, даёт импульс к написанию этой книги — пусть ей и не суждено быть напечатанной. На её страницах интурист становится консультантом, профессором черной магии, который переворачивает с ног на голову мир тех, кто думал, что всё можно контролировать постановлениями и расстрелами. Эскапизм через творчество наполняет жизнь Мастера и его новой любовницы смыслом.

    Фильм перемещается между реальностью, в которой существует Мастер, и его произведениями. Линия «Пилата», которой, например, уделено так много времени в версии Владимира Бортко 2005 года, здесь лишь успевает коснуться булгаковской проблематики. В центре внимания — терзания Мастера и его оживающий роман. Режиссер Михаил Локшин смог воплотить в кино булгаковскую чертовщину, лишенную аллегоризма, при этом заигрывая со зрителем и оставляя простор для догадок, что было реальным, а что нет.

    «Мастер и Маргарита»-2024 — любовь как убежище, дьявол как последняя надежда 4

    Сцена в варьете сверкает декорациями в стиле ар-деко

    Пышный визуальный стиль фильма отличает его от предыдущих экранизаций и не оставляет сомнения, что перед нами большое кинотеатральное действо. Запоминается Москва, приодетая в ар-деко, а сцены в ресторанах, варьете и «нехорошей квартире» вызывают параллели с «Великим Гэтсби» База Лурмана. Бал Сатаны тоже не разочарует тех, кто мечтал хоть на минутку войти не в ту дверь и попасть на вечеринку века.

    Удивительно, но не так уж много внимания уделено потенциально главному мему и спецэффекту — коту Бегемоту. То ли режиссер посчитал, что эксплуатировать починяющего примус усатого чертёнка — дурной вкус, то ли анимация персонажа была слишком сложной, но внимание скорее крадет реальный мейн-кун Кеша, с которого Мастер и «списывает» книжного Бегемота.

    Что до живых актеров, то кастинг иначе как безупречным не назвать. Евгений Цыганов и Юлия Снигирь — муж и жена в реальной жизни, и глядя на их экранную любовь и химию, хочется верить в несгибаемую опору, которая выдержит, даже когда весь мир будет давить и ломать. Приглашение иностранных звезд — Аугуста Диля на роль Воланда и Класа Банга на роль Пилата — добавляет проекту масштабности и вселяет веру, что такие коллаборации останутся возможны и в будущем. Воланд Диля обаятелен, энергичен и проницателен, оказаться в его присутствии было бы и жутко, и интригующе. Из свиты князя Тьмы больше всего запоминается Коровьев-трикстер в исполнении Юрия Колокольникова, пищащий неожиданным для такого верзилы инфернальным фальцетом.

    «Мастер и Маргарита»-2024 — любовь как убежище, дьявол как последняя надежда 1

    Кстати, в фильме «King’s Man: Начало» Диль сыграл Ленина

    Фильм впечатляет и актерами, и сценарием, и техническим уровнем. Несмотря на неизбежные для экранизации сокращения, основные сюжетные линии пройдут все ключевые точки, сакраментальные цитаты о квартирном вопросе, правде и рукописях обязательно прозвучат, а наряды Маргариты и Москва, которая могла бы быть, останутся в нашей памяти как образцы стиля. Среди немногих спорных решений можно назвать музыку, порой перекрывающую диалоги. Впрочем, это может быть лишь особенностью отдельно взятого кинозала.

    Обладающее ярким стилем большое кино о силе любви и о том, что даже в тяжелые времена лучше обращаться к творчеству, чем к дьяволу. И о том, что если ваша работа сделала счастливее хотя бы одного человека, она уже была не зря. А что до дьявола — если вы ему понадобитесь, он сам вас найдет и сам всё вам вручит.

    «Мастер и Маргарита»-2024 — любовь как убежище, дьявол как последняя надежда 3

    Евгений Цыганов с котом Кешей, сыгравшим Бегемота

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    Джентльмен. Музыкальный маньяк. Архивариус просчетов Бэтмена.
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