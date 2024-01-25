«Мастер и Маргарита»-2024 — любовь как убежище, дьявол как последняя надежда

Московский писатель попадает в череду неприятностей из-за идеологически неправильного творчества. Он окунается в работу над новым романом, в котором в столице начинает твориться какая-то чертовщина. Реальность и вымысел переплетаются, и дьявол сходит со страниц книги, чтобы вершить правосудие.

Жанр: мистическая притча

Режиссёр: Михаил Локшин

В ролях: Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Аугуст Диль, Юрий Колокольников

Возрастной рейтинг: 18+

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Величайшей уловкой дьявола было убедить вас, что его не существует, сказал Шарль Бодлер. Величайшей уловкой Михаила Булгакова было написать дьявола так, чтобы он выглядел более справедливым, чем мир, в котором он очутился — мир, современный самому писателю. Дьявол, он же Воланд — это центр, двигатель романа «Мастер и Маргарита», многострадального, по сей день вызывающего споры и жгучий интерес по всему миру. Имя Воланда должен был носить и этот фильм, но при монтаже решили сменить название на более привычное, ведь здесь центром повествования стала линия Мастера и Маргариты.

В то же время это не прямая постраничная экранизация. Фильм расширяет мир романа, воплощая в образе Мастера самого Булгакова, пишущего сначала пьесу о Понтии Пилате, а затем и книгу «Мастер и Маргарита». Реалистическим кино при этом быть не стремится — Мастер находится в обществе уже построенного социализма с дирижаблями, трамваями, Дворцом Советов с гигантской статуей Ленина и другими высотками. И всё же он чужой в этом прекрасном мире, где искоренили классовое неравенство и религию, но не избавились от чинопочитания, мздоимства и цензуры. Пьесу «Пилат» удаляют из репертуара театра прямо перед премьерой (подобный опыт был и у Булгакова), а автора с позором выгоняют из Союза Писателей.

Две судьбоносные встречи отвлекают Мастера от горьких дум. Одна, с таинственным интуристом, дарит ему идею новой книги. Другая, с женщиной, такой же одинокой, как и он сам, даёт импульс к написанию этой книги — пусть ей и не суждено быть напечатанной. На её страницах интурист становится консультантом, профессором черной магии, который переворачивает с ног на голову мир тех, кто думал, что всё можно контролировать постановлениями и расстрелами. Эскапизм через творчество наполняет жизнь Мастера и его новой любовницы смыслом.

Фильм перемещается между реальностью, в которой существует Мастер, и его произведениями. Линия «Пилата», которой, например, уделено так много времени в версии Владимира Бортко 2005 года, здесь лишь успевает коснуться булгаковской проблематики. В центре внимания — терзания Мастера и его оживающий роман. Режиссер Михаил Локшин смог воплотить в кино булгаковскую чертовщину, лишенную аллегоризма, при этом заигрывая со зрителем и оставляя простор для догадок, что было реальным, а что нет.

Пышный визуальный стиль фильма отличает его от предыдущих экранизаций и не оставляет сомнения, что перед нами большое кинотеатральное действо. Запоминается Москва, приодетая в ар-деко, а сцены в ресторанах, варьете и «нехорошей квартире» вызывают параллели с «Великим Гэтсби» База Лурмана. Бал Сатаны тоже не разочарует тех, кто мечтал хоть на минутку войти не в ту дверь и попасть на вечеринку века.

Удивительно, но не так уж много внимания уделено потенциально главному мему и спецэффекту — коту Бегемоту. То ли режиссер посчитал, что эксплуатировать починяющего примус усатого чертёнка — дурной вкус, то ли анимация персонажа была слишком сложной, но внимание скорее крадет реальный мейн-кун Кеша, с которого Мастер и «списывает» книжного Бегемота.

Что до живых актеров, то кастинг иначе как безупречным не назвать. Евгений Цыганов и Юлия Снигирь — муж и жена в реальной жизни, и глядя на их экранную любовь и химию, хочется верить в несгибаемую опору, которая выдержит, даже когда весь мир будет давить и ломать. Приглашение иностранных звезд — Аугуста Диля на роль Воланда и Класа Банга на роль Пилата — добавляет проекту масштабности и вселяет веру, что такие коллаборации останутся возможны и в будущем. Воланд Диля обаятелен, энергичен и проницателен, оказаться в его присутствии было бы и жутко, и интригующе. Из свиты князя Тьмы больше всего запоминается Коровьев-трикстер в исполнении Юрия Колокольникова, пищащий неожиданным для такого верзилы инфернальным фальцетом.

Фильм впечатляет и актерами, и сценарием, и техническим уровнем. Несмотря на неизбежные для экранизации сокращения, основные сюжетные линии пройдут все ключевые точки, сакраментальные цитаты о квартирном вопросе, правде и рукописях обязательно прозвучат, а наряды Маргариты и Москва, которая могла бы быть, останутся в нашей памяти как образцы стиля. Среди немногих спорных решений можно назвать музыку, порой перекрывающую диалоги. Впрочем, это может быть лишь особенностью отдельно взятого кинозала.