Финал мультсериала «Крайний космос» выпустят в формате комикса

Сценарист и аниматор Олан Роджерс, создавший мультсериал «Крайний космос» (Final Space), рассказал, что ему удалось договориться с Warner Bros. Discovery (которой сейчас принадлежат права на мультсериал) о выпуске финальной части истории. К сожалению, выпустят её не в виде новых серий, а только в виде комикса.

Роджерс уже открыл предзаказ книги Final Space: The Final Chapter Grphic Novel — пока что можно увидеть только обложку. Других подробностей и разворотов на сайте не приводится.

Выпустить книгу Роджерс планирует в 2024-м.

«Крайний космос» — взрослый анимационный научно-фантастический комедийный сериал, выходивший три сезона с 2018-го по 2021-й. После третьего сезона шоу закрыли, а после WarnerMedia списала проект и убрала его из библиотек ради списания налогов. Сам сериал появился на свет после одноимённого чернового пилотного эпизода, опубликованного на YouTube.