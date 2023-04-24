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    Новости

    Финал мультсериала «Крайний космос» выпустят в формате комикса

    24 апреля 2023
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    24.04.2023
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    Финал мультсериала «Крайний космос» выпустят в формате комикса

    Сценарист и аниматор Олан Роджерс, создавший мультсериал «Крайний космос» (Final Space), рассказал, что ему удалось договориться с Warner Bros. Discovery (которой сейчас принадлежат права на мультсериал) о выпуске финальной части истории. К сожалению, выпустят её не в виде новых серий, а только в виде комикса.

    Роджерс уже открыл предзаказ книги Final Space: The Final Chapter Grphic Novel — пока что можно увидеть только обложку. Других подробностей и разворотов на сайте не приводится.

    Выпустить книгу Роджерс планирует в 2024-м.

    «Крайний космос» — взрослый анимационный научно-фантастический комедийный сериал, выходивший три сезона с 2018-го по 2021-й. После третьего сезона шоу закрыли, а после WarnerMedia списала проект и убрала его из библиотек ради списания налогов. Сам сериал появился на свет после одноимённого чернового пилотного эпизода, опубликованного на YouTube.

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     Александр Стрепетилов |  11.05.2018 |  60

    Похоже, перед нами новый феномен, который может встать в один ряд с «Футурамой» и «Риком и Морти».

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