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    Новости

    Гай Гэвриел Кей, Хайнлайн и Вулф: планы издательства fanzon

    17 августа 2021
    17.08.2021
    1576
    2 минуты на чтение

    Издательство fanzon (импринт «Эксмо») в честь пятилетнего юбилея запустило стрим, в котором не только подвело итоги работы, но и рассказало о будущих релизах. Импринт выкупил новых авторов, а также начал переиздавать некоторые другие работы.

    • Издательство начнёт издавать произведения Гая Гэвриела Кея. Сперва свет увидят «Тигана» (роман вдохновлён Италией эпохи Ренессанса), затем — «Львы Аль-Рассана» (здесь источником вдохновения стала Испания времён Реконкисты). Книги выйдут в старом переводе, но с новой редактурой. Релиз «Тиганы» уже в октябре.
    • Команда уже анонсировала «Пятую голову Цербера» Джина Вулфа. Теперь к переизданию готовится тетралогия «Книга Нового Солнца» — на русском официально она выходил более двадцати лет назад. Перевод Дмития Старкова, первый роман будет отредактирован, остальные — переведены заново. 
    • Античное фэнтези эпохи Римской империи «Дракон не дремлет» Джона М. Форда ранее не издавался в России. Теперь его выпустят в переводе Екатериной Доброхотовой-Майковой. Релиз намечен на начало 2022-го.
    • Готовится переиздание «Дренайского цикла» Дэвида Гемелла о воине и защитнике Друссе. Его начнут выпускать в 2022-м.
    • Зимой выйдет «Погоня за Панкерой» Роберта Хайнлайна — экспериментальный роман фантаста, который удалось издать на английском лишь в 2020-м. И то, только после того, как рукопись восстановили из сохранившихся фрагментов. «Погоня» рассказывает о тех же героях, которые фигурируют в «Числе Зверя», но сюжет разворачивается в совсем другом направлении.
    • Под брендом fanzon выйдет «Хроники Амбера» Роджера Желязны — с исправленной и сквозной редактурой, а также с комментариями. Предварительный выход в 2022-м.
    • Пара новостей по Нилу Стивенсону. Издательство купило права на его новый роман о проблеме изменения климата Termination Shock. На английском он выходит только в ноябре. Даты выхода перевода пока нет. Зато есть дата по переизданию «Криптономикона» — октябрь этого года. Книга выйдет в новой редактуре, а также со всеми графиками и таблицами, которые присутствуют в оригинале.
    • Издательство приобрело права на сборник рассказов и повестей Шеннон Чакраборти «Серебряная река», который расширяет вселенную арабского фэнтези «Трилогию Дэвабада». На английском книга выходит в 2022-м, на русском её надеются выпустить тогда же.
    • В ближайшие месяцы выйдет ещё один роман немецкого писателя Марка-Уве Клинга, действие которого разворачивается в мире «Страны качества». 
    • Издательство приобрело права на фантастический цикл Денниса Тейлора «Вселенная Боба» — пару недель как в продажу поступил первый том серии «Мы — Легион. Мы — Боб!». Главный герой серии — наш современник, программист и любитель фантастики Боб, чей мозг после смерти был оцифрован. А потом из него сделали искусственный интеллект космического корабля!
    • В 2022-м fanzon выпустит на русском A Desolation Called Peace — продолжение космооперы в византийском антураже Аркади Мартин «Память, что зовётся империей». 
    • Уже в переводе роман Call of the Bone Ships — вторая книга трилогии морского фэнтези Р. Дж. Баркера «Костяные корабли». 
    • fanzon приобрёл права на весь цикл приключенческого фэнтези Дженн Лайонс «Хор драконов» — первый том, «Погибель королей», вышел на русском в начале года.
    • В начале 2022-го выйдет третий том цикла «Наследие Чёрного Железа» Гарета Ханрахана — The Broken God только недавно вышла на английском.
    • На сентябрь намечен выход «Тени» — заключительного романа Materia Prima Адама Пшехшты. Издательство уже работает над Materia Secunda — следующим циклом фантаста, с которым он вернулся в знакомый мир. Первый том называется «Слуга крови». Выпуск романа запланирован на следующий год.
    • Издательство также работает над вторым романом цикла «Ангельские сонмы» Майи Лидии Коссаковской. Первый назывался «Сеятель ветра».
    • В серии нонфикшена «Всё о великих фантастах» выйдет двухтомная биография Лавкрафта «Я — Провиденс», написанную С. Т. Джоши. Также в работе переводы сборника эссе и черновиков Филипа К. Дика, новейшая биография Роджера Желязны и авторизованная биография Клайва Баркера.
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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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