«Гарри Поттера» и «Фантастические твари» уберут из «Кинопоиска» 31 января

Пользователи сети обратили внимание, что на страницах фильмов по «Гарри Поттеру» и «Фантастическим тварям» на «Кинопоиске» появилась сообщение о том, что этот контент пропадет из расширенной подписки «Плюс» 31 января.
Вероятно, что картины также уберут из «Амедиатеки», которой принадлежат права на фильмы и сериалы Warner Bros. Тем не менее онлайн-кинотеатр пока никак это не прокомментировал.
Интересно, что надпись «Доступно до 31 января» отображается только для неавторизованных пользователей и пользователей без подписки. У подписчиков «Кинопоиска» на страницах «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей» этого сообщения нет.
Ранее «Бюллетень кинопрокатчика» рассказывал, что у некоторых крупных стриминговых сервисов в четвертом квартале 2022-го и первом квартале 2023-го истекают контракты на контент Warner Bros.
Обновлено: «Кинопоиск» прокомментировал это ситуацию.
Франшизы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» на «Кинопоиске» представлены нашим партнером — сервисом «Амедиатека». Мы, как и другие онлайн-кинотеатры, работающие с «Амедиатекой», предоставляем доступ к тому контенту, который нам передает сервис.
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