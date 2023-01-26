«Гарри Поттера» и «Фантастические твари» уберут из «Кинопоиска» 31 января

Пользователи сети обратили внимание, что на страницах фильмов по «Гарри Поттеру» и «Фантастическим тварям» на «Кинопоиске» появилась сообщение о том, что этот контент пропадет из расширенной подписки «Плюс» 31 января.

Вероятно, что картины также уберут из «Амедиатеки», которой принадлежат права на фильмы и сериалы Warner Bros. Тем не менее онлайн-кинотеатр пока никак это не прокомментировал.

Интересно, что надпись «Доступно до 31 января» отображается только для неавторизованных пользователей и пользователей без подписки. У подписчиков «Кинопоиска» на страницах «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей» этого сообщения нет.

Ранее «Бюллетень кинопрокатчика» рассказывал, что у некоторых крупных стриминговых сервисов в четвертом квартале 2022-го и первом квартале 2023-го истекают контракты на контент Warner Bros.

Обновлено: «Кинопоиск» прокомментировал это ситуацию.