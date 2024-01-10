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    Гильдия актеров США снова оказалась в центре скандала — из-за договора по использованию ИИ-голосов

    10 января 2024
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    10.01.2024
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    Гильдия актеров США снова оказалась в центре скандала — из-за договора по использованию ИИ-голосов

    Гильдия актеров США заключила «одобренное заинтересованными участниками профсоюза» соглашение с компанией Replica Studios, которая занимается созданием ИИ-голосов.

    По договору игровые студии и другие компании теперь смогут получать доступ к цифровым копиям голосов актеров, которые захотят заработать с помощью ИИ, для внедрения в свои проекты.

    Также соглашение SAG-AFTRA и Replica Studios позволяет актерам в случае чего отказаться от дальнейшего использования их голосов.

    Вскоре после этого многие члены профсоюза раскритиковали это решение и отметили, что даже не участвовали в голосовании за эту инициативу.

    Шелби Янг:

    «Одобрено заинтересованными участниками профсоюза». Угу, а где и когда, Гильдия актеров США? Не знала об этом до сегодняшнего дня. И я именно тот тип участников, о котором вы говорите.

    Томми Эрл Дженкинс:

    Эм… Что-то не помню, чтобы я голосовал за это.

    Пока что договор распространяется только на Replica Studios и актеров, которые захотят с ней работать. Тем не менее в дальнейшем профсоюз может заключить аналогичные соглашения с более крупными студиями.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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