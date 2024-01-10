Гильдия актеров США снова оказалась в центре скандала — из-за договора по использованию ИИ-голосов

Гильдия актеров США заключила «одобренное заинтересованными участниками профсоюза» соглашение с компанией Replica Studios, которая занимается созданием ИИ-голосов.
По договору игровые студии и другие компании теперь смогут получать доступ к цифровым копиям голосов актеров, которые захотят заработать с помощью ИИ, для внедрения в свои проекты.
Также соглашение SAG-AFTRA и Replica Studios позволяет актерам в случае чего отказаться от дальнейшего использования их голосов.
Вскоре после этого многие члены профсоюза раскритиковали это решение и отметили, что даже не участвовали в голосовании за эту инициативу.
«Одобрено заинтересованными участниками профсоюза». Угу, а где и когда, Гильдия актеров США? Не знала об этом до сегодняшнего дня. И я именно тот тип участников, о котором вы говорите.
Эм… Что-то не помню, чтобы я голосовал за это.
Пока что договор распространяется только на Replica Studios и актеров, которые захотят с ней работать. Тем не менее в дальнейшем профсоюз может заключить аналогичные соглашения с более крупными студиями.
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