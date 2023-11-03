Грег Стрит, работавший над WoW и ММО по LoL, основал свою студию

Бывший ведущий дизайнер World of Warcraft и продюсер MMO по League of Legends Грег Стрит основал собственную студию Fantastic Pixel Castle при поддержке китайского гиганта NetEase Games.
Дебютным проектом компании станет многопользовательская игра класса ААА под кодовым названием Ghost.
Грег Стрит пообещал, что команда будет регулярно делиться новостями об игре, чтобы быть уверенной в правильном пути развития.
В студии работают ветераны индустрии, которые приложили руку к Overwatch, Guild Wars 2, Valorant и не только.
Fantastic Pixel Castle раскроет первые детали Ghost в рамках презентации. А пока держите несколько концепт-артов игры.
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