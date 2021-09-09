Группа Pentakill из League of Legends выпустила новый альбом — и он чертовски хорош!

Виртуальная (и самая первая) группа Pentakill из League of Legends в ночь с 8 на 9 сентября выпустила третий альбом под названием Lost Chapter.

На этот раз музыка получилась более разношерстной благодаря приглашенным артистам, появились нотки пост-хардкора и прогрессив метала.

В записи приняли участие Йорн Ланде, Ноора Лоухимо из Battle Beast, Пер Йоханссон, Тайлер «TELLE» Смит из The Word Alive, Адам «Нолли» Гетгуд из Periphery, Бенджамин Эллис, Жозе «Atlan» Аранд и Рэй Чен.

Премьера Lost Chapter состоялась на платформе Wave, в рамках которой герои League of Legends Кейл, Мордекайзер, Олаф, Сона, Йорик и Виего сыграли все 11 треков.

Альбом

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Концерт