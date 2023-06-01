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    Новости

    Инженер представил нейросетевую «камеру», которая создаёт фото по открытым данным

    1 июня 2023
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    01.06.2023
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    0 минут на чтение
    Инженер представил нейросетевую камеру, которая создаёт фото по открытым данным 6

    Нидерландский инженер Бьорн Карманн (Bjørn Karmann) представил устройство Paragraphica, которое умеет создавать нейросетевые фотографии. Устройство выполнено в форме фотоаппарата без объектива и матрицы, но с конструкцией в виде наростов звездоноса — эти существа невосприимчивы к свету, а картину миру создают при помощи подобных «антенн».

    На сайте изобретателя подробно описан принцип работы. Paragraphica собирает открытые данные вокруг места съёмки: адрес, температуру, погоду, дату, время суток, сведения о достопримечательностях. При помощи трёх поворотных ручек можно задавать параметры изображения и радиус «съёмки». Затем устройство создаёт текстовый запрос и с помощью нейросети Stable Diffusion генерирует изображение по нажатию отдельной кнопки.

    Карманн добавил, что не планирует запускать серийное производство Paragraphica, это личный арт-проект. Но на сайте Карманна опробовать принцип работы может любой желающий.

    Как выглядит схема запроса:

    Инженер представил нейросетевую камеру, которая создаёт фото по открытым данным 1

    Примеры изображений:

    Инженер представил нейросетевую камеру, которая создаёт фото по открытым данным 3 Инженер представил нейросетевую камеру, которая создаёт фото по открытым данным 2 Инженер представил нейросетевую камеру, которая создаёт фото по открытым данным 4

    Видео:

     

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