Инженер представил нейросетевую «камеру», которая создаёт фото по открытым данным

Нидерландский инженер Бьорн Карманн (Bjørn Karmann) представил устройство Paragraphica, которое умеет создавать нейросетевые фотографии. Устройство выполнено в форме фотоаппарата без объектива и матрицы, но с конструкцией в виде наростов звездоноса — эти существа невосприимчивы к свету, а картину миру создают при помощи подобных «антенн».

На сайте изобретателя подробно описан принцип работы. Paragraphica собирает открытые данные вокруг места съёмки: адрес, температуру, погоду, дату, время суток, сведения о достопримечательностях. При помощи трёх поворотных ручек можно задавать параметры изображения и радиус «съёмки». Затем устройство создаёт текстовый запрос и с помощью нейросети Stable Diffusion генерирует изображение по нажатию отдельной кнопки.

Карманн добавил, что не планирует запускать серийное производство Paragraphica, это личный арт-проект. Но на сайте Карманна опробовать принцип работы может любой желающий.

Как выглядит схема запроса:

Примеры изображений:

Видео: