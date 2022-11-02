Издательство Alpaca анонсировало выходит комикс-сборника в духе зарубежных фантастических комикс-журналов 2000 AD и Heavy Metal. Называться сборник будет «RUS BD. Избранное».

«Альпака» отмечает, что работа над первым сборником «идёт полным ходом», выпустить его планируют этой зимой. Книга будет издана в твердом переплете, её формат и оформление будут соответствовать остальным книгам серии «RUS BD».

Первый том посвящён фантастике. Мы очень надеемся, что наше новое детище найдет своего читателя и получит поддержку, так как у нас есть идеи и замечательный материал для нескольких таких сборников. В первый том войдут работы таких авторов как: Александр Еремин, Илья Воронин, Алексей Никаноров, Александр Егоров, Алексей Трошин, Роман Шевердин, Дмитрий Чинов, Мария Конопатова.

В сборник войдут как оригинальные сюжеты в разных стилях, так и адаптации известных фантастических произведений. Кроме того, книгу дополнят статьями и интервью.