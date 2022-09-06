«Властелин колец: Кольца власти»: только мемы про хоббитов, эльфов и Саурона

2 сентября наконец-то вышли долгожданные первые серии «Колец власти» — дорогущего сериала Amazon по Легендариуму Толкина. Интернет встретил шоу бурно: рейтинг сериала до сих пор пытаются обрушить на агрегаторах и самой площадке Prime Video, а к обсуждению присоединился сам Нил Гейман! При этом «Кольца власти» стали самым популярным сериалом Amazon за всё время!

Но больше всего о фанатской любви всё же говорят мемы. Собрали самые забавные со всей сети!

А ещё пользователи придумали неожиданный кроссовер для «Колец власти». С кольцами силы из комиксов DC

Разумеется, Галадриэль тоже не обошли вниманием: