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    Фан | Юмор
    #Властелин колец и Средиземье

    «Властелин колец: Кольца власти»: только мемы про хоббитов, эльфов и Саурона

    6 сентября 2022
    06.09.2022
    10041
    2 минуты на чтение
    #Властелин колец и Средиземье
    «Властелин колец: Кольца власти»: только мемы про хоббитов, эльфов и Саурона 16

    2 сентября наконец-то вышли долгожданные первые серии «Колец власти» — дорогущего сериала Amazon по Легендариуму Толкина. Интернет встретил шоу бурно: рейтинг сериала до сих пор пытаются обрушить на агрегаторах и самой площадке Prime Video, а к обсуждению присоединился сам Нил Гейман! При этом «Кольца власти» стали самым популярным сериалом Amazon за всё время!

    Но больше всего о фанатской любви всё же говорят мемы. Собрали самые забавные со всей сети!

    «Властелин колец: Кольца власти»: только мемы про хоббитов, эльфов и Саурона

    Эксклюзивная утечка титров «Колец власти», посвящённая Келеборну: Сэр-Который-Так-И-Не-Появился-В-Этом-Фильме

     

    «Властелин колец: Кольца власти»: только мемы про хоббитов, эльфов и Саурона 1

    Моя жена: Так, кто такой Моргот? / Я: ДАВАЙ ПОГОВОРИМ О МУЗЫКЕ АЙНУР / Моя жена: О нет / Я: СПЕРВА ЭРУ СОЗДАЛ АЙНУР, Я ПОДГОТОВИЛ СЛАЙДЫ / Моя жена: Я просто хочу посмотреть сериал

     

    «Властелин колец: Кольца власти»: только мемы про хоббитов, эльфов и Саурона 2

    Осторожно, спойлеры к «Кольцам власти». Саурон кончит тем, кто потеряет кольцо, и какой-то странный чувак, любитель рыбы, найдёт его

     

    «Властелин колец: Кольца власти»: только мемы про хоббитов, эльфов и Саурона 3

    Эльфы: Король Гил-Гэлад говорит, что дни войны окончены, мы можем отправиться! / Орки:

     

    «Властелин колец: Кольца власти»: только мемы про хоббитов, эльфов и Саурона 4

    POV: Элронд не писал тебе 20 лет / Женился / Родились дети / Дети выросли / Вау, с ума сойти!

     

    «Властелин колец: Кольца власти»: только мемы про хоббитов, эльфов и Саурона 5

    Прозрачный Элронд возвращается!

     

    «Властелин колец: Кольца власти»: только мемы про хоббитов, эльфов и Саурона 6

    2 сентября — День смерти Толкина / «Кольца власти» от Amazon

     

    «Властелин колец: Кольца власти»: только мемы про хоббитов, эльфов и Саурона 7

    Я и забыл, насколько «Властелин колец» более расслабляющий по сравнению с «Игрой престолов». «Игра престолов» типа «Милорд, они зовут его Пожиратель Дочери», а во «Властелине колец» типа «Я иду повидаться с соседом, если он дома, я спою ему песню о картошке»

     

    А ещё пользователи придумали неожиданный кроссовер для «Колец власти». С кольцами силы из комиксов DC «Властелин колец: Кольца власти»: только мемы про хоббитов, эльфов и Саурона 8

     

    «Властелин колец: Кольца власти»: только мемы про хоббитов, эльфов и Саурона 9

    Я / «Игра престолов» / «Кольца власти»

     

    «Властелин колец: Кольца власти»: только мемы про хоббитов, эльфов и Саурона 10

    Игроки в Dungeons & Dragons вроде меня, посмотрев «Кольца власти»: сделать персонажа-полурослика / сделать персонажа-эльфа / Я, играющий только за эльфов

     

    «Властелин колец: Кольца власти»: только мемы про хоббитов, эльфов и Саурона 11

    Бир Маркрири пишет музыку к открывающим титрам первой серии «Колец власти»

     

    Разумеется, Галадриэль тоже не обошли вниманием:

    «Властелин колец: Кольца власти»: только мемы про хоббитов, эльфов и Саурона 13

    «Я нашёл древний сплав, который использовался для создания этой брони»

     

    «Властелин колец: Кольца власти»: только мемы про хоббитов, эльфов и Саурона 14

    «Привет. Меня зовут Галадриэль. Ты убил моего брата. Приготовься умереть»

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     Александра Злотницкая |  02.09.2022

    «Нам делают красиво, но делают это без уважения».

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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