Нил Гейман утверждает: темнокожие хоббиты — это канонично!

Один из самых обсуждаемых вопросов насчёт сериала «Кольца власти» — его многорасовый кастинг. Фанаты ломают копья, насколько правильно брать темнокожих актёров на роли хоббитов и эльфов. Писатель Нил Гейман ответил на это с неожиданной стороны: вместо того, чтобы защищать или осуждать кастинг, он перечитал пролог Толкина к «Властелину колец» и обнаружил, что… Профессор действительно упоминал что-то подобное!

До пересечения гор хоббиты уже разделились на три обособленных ветви: шерстопалы, кролы и светлолики. У шерстопалов тёмный цвет кожи, они меньше ростом и безбороды; руки и ноги у них маленькие, аккуратные и слабые: они предпочитают высокогорья и склоны гор. Кролы шире, крепче; ноги и руки у них больше. Они предпочитают равнины и берега рек. У светлоликов самая светлая кожа и волосы, они выше и стройнее других; любят жить в лесах. перевод Григорьева и Грушецкой

В оригинале использовано выражение «browner of skin» — не чёрный, а коричневатый цвет кожи. Но и кожа сэра Ленни Хенри, актёра, сыгравшего Садока Норникса, вожака шерстопалов (или мохноногов, или лапитупов в разных переводах) тоже не иссиня-чёрная, а коричневая, как у большинства американских негров. Так что для Второй эпохи Средиземья, получается, это вполне каноничный шерстопал!

Некоторые предположили, что Толкин мог иметь в виду загар, а не естественный цвет кожи, но Гейман возразил, что в тексте ничто на это не указывает:

Толкин не писал «Шерстопалы дольше находились под солнцем, чем прочие хоббиты, и потому загорали». Он писал, что у них «кожа темнее». Так что, думаю, негодующие — либо расисты, либо не читали Толкина. Пусть каждый решает за себя.