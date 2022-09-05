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    Новости

    Нил Гейман утверждает: темнокожие хоббиты — это канонично!

    5 сентября 2022
    05.09.2022
    1458
    1 минута на чтение

    Один из самых обсуждаемых вопросов насчёт сериала «Кольца власти» — его многорасовый кастинг. Фанаты ломают копья, насколько правильно брать темнокожих актёров на роли хоббитов и эльфов. Писатель Нил Гейман ответил на это с неожиданной стороны: вместо того, чтобы защищать или осуждать кастинг, он перечитал пролог Толкина  к «Властелину колец» и обнаружил, что… Профессор действительно упоминал что-то подобное!

     До пересечения гор хоббиты уже разделились на три обособленных ветви: шерстопалы, кролы и светлолики. У шерстопалов тёмный цвет кожи, они меньше ростом и безбороды; руки и ноги у них маленькие, аккуратные и слабые: они предпочитают высокогорья и склоны гор. Кролы шире, крепче; ноги и руки у них больше. Они предпочитают равнины и берега рек. У светлоликов самая светлая кожа и волосы, они выше и стройнее других; любят жить в лесах.

    перевод Григорьева и Грушецкой

    Нил Гейман утверждает: чёрные хоббиты — это канонично!

    В оригинале использовано выражение «browner of skin» — не чёрный, а коричневатый цвет кожи. Но и кожа сэра Ленни Хенри, актёра, сыгравшего Садока Норникса, вожака шерстопалов (или мохноногов, или лапитупов в разных переводах) тоже не иссиня-чёрная, а коричневая, как у большинства американских негров. Так что для Второй эпохи Средиземья, получается, это вполне каноничный шерстопал!

    Некоторые предположили, что Толкин мог иметь в виду загар, а не естественный цвет кожи, но Гейман возразил, что в тексте ничто на это не указывает:

    Толкин не писал «Шерстопалы дольше находились под солнцем, чем прочие хоббиты, и потому загорали». Он писал, что у них «кожа темнее».

    Так что, думаю, негодующие — либо расисты, либо не читали Толкина. Пусть каждый решает за себя.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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