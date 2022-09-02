«Толкин бы в гробу перевернулся» — зрители раскритиковали «Кольца власти»

Сегодня вышли первые два эпизода «Властелина колец: Кольца власти», и пользователи сети уже раскритиковали фэнтезийный сериал от Amazon.
На сайте Metacritic зрительский рейтинг шоу составляет 2,6 балла из 10 возможных.
У сериала на момент написания заметки 154 отрицательных отзывов против 44 позитивных. Его ругают за все, кроме визуала, — к нему ни у кого претензий не возникло.
JPSond:
За исключением визуальных эффектов и музыки, сериал — эпический провал. Худший персонаж — Галадриал. Больше нечего сказать. Если ваш главный герой не работает, то и весь сериал не будет работать.
rockwithedog:
Плохой сериал. Плохой сценарий. Плохие актеры. Плохое чувство времени. И неуважение к первоисточнику.
Daermon:
Сериал разрушает наследие Толкина… Это не настоящая адаптация Толкина. Просто высокобюджетное случайное фэнтезийное говно… Если вы хотите настоящего Толкина, почитайте книги.
MIller’13:
Это не Толкин, это не «Властелин колец». Это интерсекциональный феминизм и вынужденное дайверсити. <…> Толкин бы в гробу перевернулся. Amazon и всем причастным должно быть стыдно.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: «Дорога равенства»Бойтесь своих желаний! Особенно если вы мечтали об анархии, матери порядка...
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.