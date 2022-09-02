«Толкин бы в гробу перевернулся» — зрители раскритиковали «Кольца власти»

Сегодня вышли первые два эпизода «Властелина колец: Кольца власти», и пользователи сети уже раскритиковали фэнтезийный сериал от Amazon.

На сайте Metacritic зрительский рейтинг шоу составляет 2,6 балла из 10 возможных.

У сериала на момент написания заметки 154 отрицательных отзывов против 44 позитивных. Его ругают за все, кроме визуала, — к нему ни у кого претензий не возникло.

JPSond:

За исключением визуальных эффектов и музыки, сериал — эпический провал. Худший персонаж — Галадриал. Больше нечего сказать. Если ваш главный герой не работает, то и весь сериал не будет работать.

rockwithedog:

Плохой сериал. Плохой сценарий. Плохие актеры. Плохое чувство времени. И неуважение к первоисточнику.

Daermon:

Сериал разрушает наследие Толкина… Это не настоящая адаптация Толкина. Просто высокобюджетное случайное фэнтезийное говно… Если вы хотите настоящего Толкина, почитайте книги.

MIller’13: