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    Новости

    «Толкин бы в гробу перевернулся» — зрители раскритиковали «Кольца власти»

    2 сентября 2022
    02.09.2022
    2110
    1 минута на чтение
    «Толкин бы в гробу перевернулся» — зрители раскритиковали «Кольца власти» 1

    Сегодня вышли первые два эпизода «Властелина колец: Кольца власти», и пользователи сети уже раскритиковали фэнтезийный сериал от Amazon.

    На сайте Metacritic зрительский рейтинг шоу составляет 2,6 балла из 10 возможных.

    У сериала на момент написания заметки 154 отрицательных отзывов против 44 позитивных. Его ругают за все, кроме визуала, — к нему ни у кого претензий не возникло.

    «Толкин бы в гробу перевернулся» — зрители раскритиковали «Кольца власти»

    JPSond:

    За исключением визуальных эффектов и музыки, сериал — эпический провал. Худший персонаж — Галадриал. Больше нечего сказать. Если ваш главный герой не работает, то и весь сериал не будет работать.

    rockwithedog:

    Плохой сериал. Плохой сценарий. Плохие актеры. Плохое чувство времени. И неуважение к первоисточнику.

    Daermon:

    Сериал разрушает наследие Толкина… Это не настоящая адаптация Толкина. Просто высокобюджетное случайное фэнтезийное говно… Если вы хотите настоящего Толкина, почитайте книги.

    MIller’13:

    Это не Толкин, это не «Властелин колец». Это интерсекциональный феминизм и вынужденное дайверсити. <…> Толкин бы в гробу перевернулся. Amazon и всем причастным должно быть стыдно.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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