Издательство «Снежный ком» запускает конкурс фантастический рассказов

Издательство «Снежный ком» совместно с подкастом «Автостопом по фантастике» запускает конкурс фантастического подкаста, в котором главным призом станет профессиональная озвучка.

Условия такие:

Длина текста — до 20 тыс. знаков с пробелами.

Длительность конкурса — с 11 августа по 11 сентября.

Один автор — один рассказ (но можно писать совместно).

Рассказ не должен быть уже опубликован в журнале, альманахе или сборнике другого издательства. Но может быть старым, уже участвовавшим в конкурсе и пр. Ключевое условие — неизданность и объем.

Рассказы принимаем на почту skommru@gmail.com с темой письма «На конкурс» — пожалуйста, сопроводите файл именем автора и контактами для связи.

Файл должен быть оформлен в формате .doc или .docx — другие форматы не принимаются. Рассказ должен быть прикреплен к письму отдельным файлом, а не залит в тело письма — такое рассматриваться не будет.

Подведение итогов до 19.09.

Издательство уточняет, что под фантастикой понимаются любые фантастические жанры, включая фэнтези, мистику и так далее. Ключевой критерий оценки — благозвучность.

В жюри вошли:

Илья Веселов — радиоведущий, чтец подкаста «Автостопом по фантастике»

Глеб Гусаков (он же писатель Ярослав Веров) — главный редактор «Снежного Кома М»

Юлиана Лебединская — писатель, редактор издательства «Азбука-Аттикус», редактор-составитель сборников для «Снежного Кома М»

Всеволод Алферов — директор «Снежного Кома М»

Всем удачи!