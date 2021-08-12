Издательство «Снежный ком» запускает конкурс фантастический рассказов

Издательство «Снежный ком» совместно с подкастом «Автостопом по фантастике» запускает конкурс фантастического подкаста, в котором главным призом станет профессиональная озвучка.
Условия такие:
- Длина текста — до 20 тыс. знаков с пробелами.
- Длительность конкурса — с 11 августа по 11 сентября.
- Один автор — один рассказ (но можно писать совместно).
- Рассказ не должен быть уже опубликован в журнале, альманахе или сборнике другого издательства. Но может быть старым, уже участвовавшим в конкурсе и пр. Ключевое условие — неизданность и объем.
- Рассказы принимаем на почту skommru@gmail.com с темой письма «На конкурс» — пожалуйста, сопроводите файл именем автора и контактами для связи.
- Файл должен быть оформлен в формате .doc или .docx — другие форматы не принимаются. Рассказ должен быть прикреплен к письму отдельным файлом, а не залит в тело письма — такое рассматриваться не будет.
- Подведение итогов до 19.09.
Издательство уточняет, что под фантастикой понимаются любые фантастические жанры, включая фэнтези, мистику и так далее. Ключевой критерий оценки — благозвучность.
В жюри вошли:
- Илья Веселов — радиоведущий, чтец подкаста «Автостопом по фантастике»
- Глеб Гусаков (он же писатель Ярослав Веров) — главный редактор «Снежного Кома М»
- Юлиана Лебединская — писатель, редактор издательства «Азбука-Аттикус», редактор-составитель сборников для «Снежного Кома М»
- Всеволод Алферов — директор «Снежного Кома М»
Всем удачи!
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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