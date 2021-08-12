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    Новости
    #конкурсы и премии

    Издательство «Снежный ком» запускает конкурс фантастический рассказов

    12 августа 2021
    12.08.2021
    1562
    0 минут на чтение
    #конкурсы и премии
    Издательство «Снежный ком» запускает конкурс фантастический рассказов 1

    Издательство «Снежный ком» совместно с подкастом «Автостопом по фантастике» запускает конкурс фантастического подкаста, в котором главным призом станет профессиональная озвучка.

    Условия такие:

    • Длина текста — до 20 тыс. знаков с пробелами.
    • Длительность конкурса — с 11 августа по 11 сентября.
    • Один автор — один рассказ (но можно писать совместно).
    • Рассказ не должен быть уже опубликован в журнале, альманахе или сборнике другого издательства. Но может быть старым, уже участвовавшим в конкурсе и пр. Ключевое условие — неизданность и объем.
    • Рассказы принимаем на почту skommru@gmail.com с темой письма «На конкурс» — пожалуйста, сопроводите файл именем автора и контактами для связи.
    • Файл должен быть оформлен в формате .doc или .docx — другие форматы не принимаются. Рассказ должен быть прикреплен к письму отдельным файлом, а не залит в тело письма — такое рассматриваться не будет.
    • Подведение итогов до 19.09.

    Издательство уточняет, что под фантастикой понимаются любые фантастические жанры, включая фэнтези, мистику и так далее. Ключевой критерий оценки — благозвучность.

    В жюри вошли:

    • Илья Веселов — радиоведущий, чтец подкаста «Автостопом по фантастике»
    • Глеб Гусаков (он же писатель Ярослав Веров) — главный редактор «Снежного Кома М»
    • Юлиана Лебединская — писатель, редактор издательства «Азбука-Аттикус», редактор-составитель сборников для «Снежного Кома М»
    • Всеволод Алферов — директор «Снежного Кома М»

    Всем удачи!

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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