Изначально камео Николаса Кейджа во «Флэше» было совсем другим

Николас Кейдж в одном из интервью рассказал, что изначально его камео во «Флэше» Энди Мускетти было совершенно другим.

В фильме его версия Супермена сражается с огромным пауком, но сам актер ничего подобного на съемочной площадке не делал.

Все, что требовалось от меня — стоять и смотреть на уничтожение вселенной. <…> У меня не было реплик, поэтому я пытался передать эмоции через взгляд.

По словам Кейджа, он был озадачен, когда пришел посмотреть фильм. Он не знает, почему авторы решили поменять эту сцену.