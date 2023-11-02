    3
    Новости

    Изначально камео Николаса Кейджа во «Флэше» было совсем другим

    2 ноября 2023
    Фото аватара
    02.11.2023
    501
    0 минут на чтение
    Изначально камео Николаса Кейджа во «Флэше» было совсем другим

    Николас Кейдж в одном из интервью рассказал, что изначально его камео во «Флэше» Энди Мускетти было совершенно другим.

    В фильме его версия Супермена сражается с огромным пауком, но сам актер ничего подобного на съемочной площадке не делал.

    Все, что требовалось от меня — стоять и смотреть на уничтожение вселенной. <…> У меня не было реплик, поэтому я пытался передать эмоции через взгляд.

    По словам Кейджа, он был озадачен, когда пришел посмотреть фильм. Он не знает, почему авторы решили поменять эту сцену.

    Не думаю, что они использовали ИИ, это просто графика, чтобы омолодить меня и показать бой. Но я этого не делал.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Роман Суржиков «Полари. Книга II. Лишь одна звезда»
    0
    16394
    Роман Суржиков «Полари. Книга II. Лишь одна звезда»

    Фэнтезийная эпопея с упором на политику и интриги.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2023 20
    0
    53799
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2023

    Фантастические книги ноября: от самого свежего Кея до самого финального Асприна.

    Советники в видеоиграх. «Наш хмель пожрал долгоносик, милорд!» 3
    0
    66736
    Советники в видеоиграх. «Наш хмель пожрал долгоносик, милорд!»

    Кто ещё скажет, что нужно больше золота?

    Читаем книгу «Двоедушница» Саши Степановой
    0
    119969
    Читаем фэнтези-роман «Двоедушница» Саши Степановой

    Книга доступна в «Букмейте».

    Любимые рассказы Эдгара По: субъективный топ-10 12
    0
    134756
    Любимые рассказы Эдгара По: субъективный топ-10

    Погружение в мир красивой готики, безграничного безумия и прекрасных дев, восстающих из мёртвых.

    От «исторических фанфиков» до фэнтези, пронизанного магией Востока: творческий путь Шеннон Чакраборти
    0
    193954
    Ислам и фэнтези, пронизанное магией Востока: творческий путь Шеннон Чакраборти

    Как писательница увлеклась ближневосточной культурой, приняла ислам и писала первые книги по утрам, пока не проснётся дочь.

    «Кошмары Лунного сада»: жуткая Страна Чудес как метафора семейных проблем 3
    0
    243096
    «Кошмары Лунного сада»: жуткая Страна Чудес как метафора семейных проблем

    Темные фантазии, кровожадный Щелкунчик и одна испуганная маленькая девочка.

    Экранизация Baldur’s Gate: кто мог бы сыграть? 15
    0
    350501
    Экранизация Baldur’s Gate: кто мог бы сыграть?

    Кому отдать роли Минска, Имоен и Джахейры? А Лаэзель, Шэдоухарт и Астариона? 

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить