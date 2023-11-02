Изначально камео Николаса Кейджа во «Флэше» было совсем другим

Николас Кейдж в одном из интервью рассказал, что изначально его камео во «Флэше» Энди Мускетти было совершенно другим.
В фильме его версия Супермена сражается с огромным пауком, но сам актер ничего подобного на съемочной площадке не делал.
Все, что требовалось от меня — стоять и смотреть на уничтожение вселенной. <…> У меня не было реплик, поэтому я пытался передать эмоции через взгляд.
По словам Кейджа, он был озадачен, когда пришел посмотреть фильм. Он не знает, почему авторы решили поменять эту сцену.
Не думаю, что они использовали ИИ, это просто графика, чтобы омолодить меня и показать бой. Но я этого не делал.
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