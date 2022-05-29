Кадры и концепты мультсериала «Звёздные войны: Сказания о джедаях»

На фестивале Star Wars Celebration Дэйв Филони представил новый мультсериал во вселенной «Звёздных войн» — им оказались «Сказания о джедаях» (Tale of the Jedi), таинственный проект, логотип которого ранее появился в сети.
Трейлер
«Сказания» — антология короткометражек, посвящённая персонажам эпохи приквелов. Мы увидим молодых графа Дуку и Квай-Гонн Джинна (его вновь озвучит Лиам Нисон), а также юную Асоку Тано. Да-да, знакомьтесь, Бэби Асока!
Графический стиль сериала будет сочетать стили «Повстанцев» и «Войн клонов». На фестивале показали кадры и концепты проекта.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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