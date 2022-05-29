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    Новости

    Кадры и концепты мультсериала «Звёздные войны: Сказания о джедаях»

    29 мая 2022
    29.05.2022
    510
    0 минут на чтение
    Кадры и концепты мультсериала «Звёздные войны: Сказания о джедаях»

    На фестивале Star Wars Celebration Дэйв Филони представил новый мультсериал во вселенной «Звёздных войн» — им оказались «Сказания о джедаях» (Tale of the Jedi), таинственный проект, логотип которого ранее появился в сети.

    Трейлер

    «Сказания» — антология короткометражек, посвящённая персонажам эпохи приквелов. Мы увидим молодых графа Дуку и Квай-Гонн Джинна (его вновь озвучит Лиам Нисон), а также юную Асоку Тано. Да-да, знакомьтесь, Бэби Асока!

    Графический стиль сериала будет сочетать стили «Повстанцев» и «Войн клонов». На фестивале показали кадры и концепты проекта.

    Кадры и концепты мультсериала «Звёздные войны: Сказания о джедаях» 1 Кадры и концепты мультсериала «Звёздные войны: Сказания о джедаях» 2 Кадры и концепты мультсериала «Звёздные войны: Сказания о джедаях» 4 Кадры и концепты мультсериала «Звёздные войны: Сказания о джедаях» 3 Кадры и концепты мультсериала «Звёздные войны: Сказания о джедаях» 5 Кадры и концепты мультсериала «Звёздные войны: Сказания о джедаях» 9 Кадры и концепты мультсериала «Звёздные войны: Сказания о джедаях» 8 Кадры и концепты мультсериала «Звёздные войны: Сказания о джедаях» 7 Кадры и концепты мультсериала «Звёздные войны: Сказания о джедаях» 6

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