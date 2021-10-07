    3
    Новости

    «КиноПоиск» снимает игровой сериал о творчестве «Короля и Шута»

    7 октября 2021
    07.10.2021
    241
    0 минут на чтение
    «КиноПоиск» снимает игровой сериал о творчестве «Короля и Шута»

    «КиноПоиск» заказал съёмки игрового (не документального) сериала про историю группы «Король и Шут» — пожалуй, одной из самых известных панк-групп в России.

    Как сообщает пресс-служба, проект расскажет о становлении коллектива, перипетиях на его пути к успеху и непростых взаимоотношениях участников группы.

    Один из продюсеров проекта — вокалист и идеолог группы, а также автор текстов и музыки Андрей «Князь» Князев. Производством занимается компания «Лига Фильм» сопродюсера сериала Игоря «Панкера» Гудкова, снявшего три фильма-концерта «КиШа» — «Праздник Скоморох», «Ели мясо мужики» и «На краю».

    Сценарист — Дмитрий Лемешев («Околофутбола»,  «Контакт»), режиссёр — Рустам Мосафир (фильм «Шаман»,  «Скиф»). Оператор — Никита Рождественский («Красный призрак», «Обитель»).

    «КиноПоиск» отмечает, что согласие на сериал дали родственники Михаила Горшенёва — его вдова Ольга, мама Татьяна Ивановна и брат Алексей Горшенёв. Сейчас команда занимается кастингом.

    Релиз сериала запланирован на 2022-й.

    Михаил Горшенёв умер в 2013 году в возрасте 39 лет.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Какие фильмы посмотреть онлайн в октябре 2021? Бэтмен, зомби и орки-самураи
    0
    5092
    Какие фильмы посмотреть онлайн в октябре 2021? Бэтмен, зомби и орки-самураи

    Фэндомы, общий сбор! В онлайн-кинотеатрах идут Injustice и «Армия мертвецов», «Звёздные войны» и «Яркость», «Покемон» и «Питер Пэн».

    Games Workshop представила девятую редакцию Warhammer 40,000. Что изменилось? 2
    0
    22318
    Обсуждаем, как подружиться с Warhammer в 34-м выпуске подкаста

    Подкаст для трона подкастов!

    Видео: Ануар, BadComedian и другие гости играют в «Космический контакт»
    0
    28473
    Видео: Ануар, BadComedian и другие гости играют в «Космический контакт»

    Ролик-летсплей в честь анонса нового тиража. Увы, придётся подождать до следующего года.

    «Вавилон-5»: чего ждать от ремейка? 3
    0
    48375
    «Вавилон-5»: чего ждать от ремейка?

    Будет ли у создателей такая свобода, как раньше? И верно ли, что если сериал снимают для The CW — то пиши пропало, будут китч и цветные лосины?

    Видео: обзор стартового набора Pathfinder 2e
    0
    42955
    Видео: обзор стартового набора Pathfinder 2e

    Смотрим компоненты, изучаем приключение.

    Во что поиграть? Настольные игры октября 2021-го 21
    0
    19617
    Во что поиграть? Настольные игры октября 2021

    Строительство красивейшего города, поиски таинственной планеты, несколько детективов и даже настольное противостояние в Афганистане.

    Читаем книгу «Последний астронавт» Дэвида Веллингтона
    0
    64111
    Читаем книгу «Последний астронавт» Дэвида Веллингтона

    Книга уже поступила в продажу.

    Черновик 911
    0
    108815
    Корейский сериал «Игра в кальмара»: смертельный поп-арт

    В Тик-Токе лижут и царапают иголками сахарные соты — всё из-за суперхита Netflix!

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить