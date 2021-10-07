«КиноПоиск» снимает игровой сериал о творчестве «Короля и Шута»

«КиноПоиск» заказал съёмки игрового (не документального) сериала про историю группы «Король и Шут» — пожалуй, одной из самых известных панк-групп в России.

Как сообщает пресс-служба, проект расскажет о становлении коллектива, перипетиях на его пути к успеху и непростых взаимоотношениях участников группы.

Один из продюсеров проекта — вокалист и идеолог группы, а также автор текстов и музыки Андрей «Князь» Князев. Производством занимается компания «Лига Фильм» сопродюсера сериала Игоря «Панкера» Гудкова, снявшего три фильма-концерта «КиШа» — «Праздник Скоморох», «Ели мясо мужики» и «На краю».

Сценарист — Дмитрий Лемешев («Околофутбола», «Контакт»), режиссёр — Рустам Мосафир (фильм «Шаман», «Скиф»). Оператор — Никита Рождественский («Красный призрак», «Обитель»).

«КиноПоиск» отмечает, что согласие на сериал дали родственники Михаила Горшенёва — его вдова Ольга, мама Татьяна Ивановна и брат Алексей Горшенёв. Сейчас команда занимается кастингом.

Релиз сериала запланирован на 2022-й.

Михаил Горшенёв умер в 2013 году в возрасте 39 лет.