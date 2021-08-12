Короткометражка: обновлённые синематики Diablo II: Resurrected

Blizzard опубликовала обновлённые кинематографические ролики из Diablo II: Ressurected к первым двум актам. За их создание отвечала студия Vicarious Visions, занимавшаяся переизданием игры.

Ролик акта I

На русском

На английском

Оригинальный синематик

Ролик акта II

На русском

На английском

Оригинальный синематик

В этом месяце намечены несколько несколько этапов бета-тестирования Diablo 2: Resurrected.

С 13 по 16 августа бета для всех, кто предзаказал игру;

С 20 по 22 августа открытая бета для всех.

Кроме того, портал WCCF TECH обратил внимание, что Blizzard убрала ранее заявленную поддержку онлайн-игры по TCP/IP — в «связи с угрозами безопасности».

Сама игра выходит 23 сентября.