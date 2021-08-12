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    Новости | Фантастические короткометражки

    Короткометражка: обновлённые синематики Diablo II: Resurrected

    12 августа 2021
    12.08.2021
    1291
    0 минут на чтение

    Blizzard опубликовала обновлённые кинематографические ролики из Diablo II: Ressurected к первым двум актам. За их создание отвечала студия Vicarious Visions, занимавшаяся переизданием игры.

    Ролик акта I

    На русском

    На английском

    Оригинальный синематик

    Ролик акта II

    На русском

    На английском

    Оригинальный синематик

    В этом месяце намечены несколько несколько этапов бета-тестирования Diablo 2: Resurrected.

    • С 13 по 16 августа бета для всех, кто предзаказал игру;
    • С 20 по 22 августа открытая бета для всех.

    Кроме того, портал WCCF TECH обратил внимание, что Blizzard убрала ранее заявленную поддержку онлайн-игры по TCP/IP — в «связи с угрозами безопасности».

    Сама игра выходит 23 сентября.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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