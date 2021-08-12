Короткометражка: обновлённые синематики Diablo II: Resurrected

Blizzard опубликовала обновлённые кинематографические ролики из Diablo II: Ressurected к первым двум актам. За их создание отвечала студия Vicarious Visions, занимавшаяся переизданием игры.
Ролик акта I
На русском
На английском
Оригинальный синематик
Ролик акта II
На русском
На английском
Оригинальный синематик
В этом месяце намечены несколько несколько этапов бета-тестирования Diablo 2: Resurrected.
- С 13 по 16 августа бета для всех, кто предзаказал игру;
- С 20 по 22 августа открытая бета для всех.
Кроме того, портал WCCF TECH обратил внимание, что Blizzard убрала ранее заявленную поддержку онлайн-игры по TCP/IP — в «связи с угрозами безопасности».
Сама игра выходит 23 сентября.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
Подкаст
Наши комиксы
Комикс: Lost: Всё по наукеДаже не пытайтесь понять эти объяснения.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.