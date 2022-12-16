Крауд-кампания по подписке на 2023 год стартовала!

На CrowdRepublic наконец-то стартовала кампания по подписке на «Мир фантастики» в 2023 году! Мы её несколько задержали из-за согласований, но теперь рады представить кампанию, достойную юбилея журнала в 20 лет! По такому поводу приготовили для вас много бонусов и подарков!

Основные награды

Отдельно — 12 обычных номеров, которые выйдут в 2023-м. Доступна рассрочка в два платежа. Цена: 4680 рублей.

Отдельно — 3 спецвыпуска, которые выйдут в 2023-м. Цена: 2970 рублей

Сверхцели

Их получат только спонсоры, купившие подписку на основные номера.

Бонусный мерч: ностальгическая подставка, кубик-компаньон, нашивка, акриловая награда

Возвращаем 2007-й: постер в каждый номер

Скретч-постер вместе с «Фантлабом»

Литературный спецвыпуск с рассказами. Обратите внимание, в продажу он не поступит!

Дополнительные награды

Книги с автографами от множества авторов: Антон Карелин, Полина Граф, Вера Камша, Надя Сова, Евгения Сафонова

Прошлые спецвыпуски для тех, кто пропустил

Ещё больше фирменного мерча: блокноты, пауэрбанки, футболки, толстовки и даже умная колонка «Алиса»

И пока мы писали все посты, вы уже разблокировали первую сверхцель! А это значит, что вот-вот мы опубликуем новый стикер-пак для телеграма. И выложим в хорошем качестве, чтобы вы могли добавить его куда-нибудь ещё или распечатать.

— Так вы ещё живы?

—