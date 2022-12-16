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    Крауд-кампания по подписке на 2023 год стартовала!

    16 декабря 2022
    Avatar photo
    16.12.2022
    1045
    0 минут на чтение
    Крауд-кампания по подписке на 2023 год стартовала!

    На CrowdRepublic наконец-то стартовала кампания по подписке на «Мир фантастики» в 2023 году! Мы её несколько задержали из-за согласований, но теперь рады представить кампанию, достойную юбилея журнала в 20 лет! По такому поводу приготовили для вас много бонусов и подарков!

    Основные награды

    • Отдельно — 12 обычных номеров, которые выйдут в 2023-м. Доступна рассрочка в два платежа. Цена: 4680 рублей.
    • Отдельно — 3 спецвыпуска, которые выйдут в 2023-м. Цена: 2970 рублей
    Крауд-кампания по подписке на 2023 год стартовала! 1

    Сверхцели

    Их получат только спонсоры, купившие подписку на основные номера.

    • Бонусный мерч: ностальгическая подставка, кубик-компаньон, нашивка, акриловая награда
    • Возвращаем 2007-й: постер в каждый номер
    • Скретч-постер вместе с «Фантлабом»
    • Литературный спецвыпуск с рассказами. Обратите внимание, в продажу он не поступит!
    Крауд-кампания по подписке на 2023 год стартовала! 2

    Дополнительные награды

    • Книги с автографами от множества авторов: Антон Карелин, Полина Граф, Вера Камша, Надя Сова, Евгения Сафонова
    • Прошлые спецвыпуски для тех, кто пропустил
    • Ещё больше фирменного мерча: блокноты, пауэрбанки, футболки, толстовки и даже умная колонка «Алиса»
    Крауд-кампания по подписке на 2023 год стартовала! 3

    Дизайн предварительный

    И пока мы писали все посты, вы уже разблокировали первую сверхцель! А это значит, что вот-вот мы опубликуем новый стикер-пак для телеграма. И выложим в хорошем качестве, чтобы вы могли добавить его куда-нибудь ещё или распечатать.

    — Так вы ещё живы?

    Крауд-кампания по подписке на 2023 год стартовала! 4

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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