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    «Кто-то убивает джедаев» — первый трейлер сериала «Аколит»

    19 марта 2024
    Фото аватара
    19.03.2024
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    «Кто-то убивает джедаев» — первый трейлер сериала «Аколит» 1

    Lucasfilm выпустила первый трейлер сериала по «Звездным войнам» под названием «Аколит».

    Действие развернется под конец Расцвета Республики, примерно за 100 лет до событий первого эпизода. А в центре сюжета будет бывшая подаванка, которая объединяется с учителем, чтобы расследовать серию убийств джедаев.

    Ранее шоураннер  Лесли Хэдланд описывала проект как «Холодное сердце» встречает «Убить Билла».

    Главные роли исполнили Амандла Стенберг, Ли Джон Джэ, Мэнни Хасинто, Дафни Кин, Джоди Тёрнер-Смит, Керри-Энн Мосс и не только.

    Премьера состоится 4 июня. В этот день выйдут сразу два эпизода.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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