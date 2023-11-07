Майлз Моралес станет главным Человеком-пауком в триквеле Marvel’s Spider-Man

Сценаристка Бриттни Моррис и нарративный директор Бен Арфманн в одном из интервью рассказали, что в третьей части Marvel’s Spider-Man от Insomniac Майлз Моралес станет главным Человеком-пауком.

По словам разработчиков, они всегда знали, что так произойдет, потому что это закономерное развитие персонажей.

История о двух версиях Человека-паука всегда была важна для игры. Мы уже на раннем этапе думали о том, что хотим показать передачу бразд правления. И в процессе нам все больше казалось это правильным решениям.

Однако это не значит, что Питер Паркер не появится в триквеле. Просто теперь он хочет больше времени уделить своей личной жизни.