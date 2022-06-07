Манга «Берсерк» продолжит выходить после смерти Миуры — по заветам мангаки

О решении продолжать мангу «Берсерк» уже после смерти автора Кэнтаро Миуры объявила редакция журнала Young Animal.

В сообщении редакция отмечает, что руководить созданием новых выпусков будет мангака Кодзи Мори, близкий друг Миуры. Команда будет использовать идеи, комментарии и черновики, которыми Миура много лет делился во время работы над «Берсерком». Однако готовых черновиков он попросту не оставил, поэтому редакция не сможет детально воссоздать историю в том виде, в котором первоначально запланировал Миура. Команда отмечает, что приложит все усилия, чтобы сохранить оригинальное видение мангаки.

Сейчас редакция планирует закончить текущий сюжет (на это уйдёт шесть выпусков), после чего начнёт работать над новой аркой.

Кэнтаро Миура умер 6 мая в возрасте 54 лет. Причиной стало острое расслоение аорты.

После его смерти издательство успело выпустить в декабре 41 том «Берсерка», который включает в себя последние главы за авторством мангаки. И вот теперь мангу продолжат уже без него.

Коллектив работавших над «Берсерком» авторов известен как студия Gaga — он состоит из ассистентов и учеников Миуры. Мори — друг детства Миуры, неоднократно помогавший ему с сюжетом манги. По словам Мори, они с Миурой за многие годы в общих чертах продумали сюжет «Берсерка» до самого конца.