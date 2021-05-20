«Берсерк»: шедевр Кэнтаро Миуры

20 мая стало известно о смерти мангаки Кэнтаро Миура от разрыва аорты. Он умер ещё 6 мая, японское издательство Hakusensha рассказало об этом только спустя две недели. В честь печального повода публикуем небольшой памятный текст Никиты Казимирова, посвящённый «Берсерку» — не просто самой знаменитой работе Миуры, но и одного из ключевых произведений в жанре тёмного фэнтези за последние годы. Без «Берсерка» мы не увидели бы ни Dark Souls, ни Monster Hunter, ни Dragon’s Dogma, ни Claymore и многих других выдающихся работ. Оригинальный текст вышел в спецвыпуске «Мира фантастики» №4: «100 лучших фантастических комиксов».

Угрюмый одноглазый воин Гатс путешествует по мрачному миру тёмного фэнтези, наводнённому монстрами и демонами. Каждую ночь он вынужден отбиваться от их атак из-за клейма жертвы у себя на шее. Всё существование воина — непрекращающаяся борьба, полная лишений и страданий. И движут Гатсом вовсе не благородные побуждения, а простая цель — месть своему лучшему другу.

Berserk

Сценарист и художник: Кэнтаро Миура

Издательство: Hakusensha, с 1989 года

Глав: более 350

Издание на русском: XL Media

Главная работа мангаки Кэнтаро Миуры даже спустя тридцать лет после выхода вдохновляет творцов по всему миру (из относительно недавних примеров — серия видеоигр Dark Souls) и регулярно мелькает в топах лучшей манги за всю историю жанра. И вполне заслуженно: «Берсерк» на протяжении десятков лет остаётся одной из вершин тёмного фэнтези.

Впрочем, большинство, скорее всего, знакомо не с мангой «Берсерк», а с её экранизацией — аниме-сериалом 1997 года. Он основан на второй сюжетной арке манги, «Золотой век», посвящённой предыстории героев. У Гатса тут ещё есть глаз и рука, и он не настолько озлоблен на весь мир. Да и сам мир не такое безысходное место: пускай в нём и хватает войн и распрей, но пока нет демонов. Тут Гатс — наёмник, который после одной из битв сталкивается с молодым и харизматичным Гриффитом. Проиграв Гриффиту поединок, парень вынужден вступить в его Отряд Ястреба. Так начинается их путь к славе, полный интриг, сражений и дружбы, которой суждено разбиться вдребезги.

Именно эта сюжетная арка стала основой сразу для нескольких экранизаций и известна больше всего. Миура умело выстроил конфликт между основными персонажами, среди которых нельзя выделить однозначно правых или виноватых. А фоном для него стал правдоподобный мир, где реалистичное средневековье перемежается с фантазией. Пусть вас не смущают многочисленные интриги вельмож и акцент на политике: в основе своей «Берсерк» — гротескное тёмное фэнтези, полное эротики, насилия и монстров, пришедших будто бы прямиком из ночных кошмаров. На своём пути Гатс повстречает удивительных созданий, которых собственноручно отправит в ад, и увидит людей, настолько низко павших, что они стали ничем не лучше монстров.

Кульминация «Золотого века» — одно из самых шокирующих событий в истории манги. Миура умело к нему подводил, разбрасывая намёки, а потом разорвал читательские ожидания в клочья. Мангака уместил в несколько глав так много жестокости, боли и страстей, что хватило бы на полноценный роман. Но для Гатса всё пережитое стало лишь началом долгого пути.

Основной темой манги стали попытки сбежать от уготованной заранее судьбы, а также конфликт человека и высших сил, находящихся за рамками его понимания. Гатс пережил многое, но остаётся простым человеком, и ему труднее бороться не с ордой монстров, а с давлением реальности. Думать о добродетелях в такой ситуации некогда.

Поначалу Гатс кажется отталкивающим, почти безумным персонажем, который пойдёт на всё ради своей цели. Он может насадить ребёнка на меч, чтобы отвлечь внимание врагов, или оставить умирать невинных людей. Воин давно разочаровался в человечестве, он груб и нелюдим. А его оружие, которое больше напоминает несуразно большой кусок металла, чем двуручный меч, идеально отражает его сущность.

Но одиноким странником Гатс пробудет недолго. Миура ввёл в сюжет маленького эльфа Пака, который подчёркивает отчаянное положение мира через юмор. Постепенно к Гатсу присоединяются другие персонажи, и, решая их проблемы, он пытается обрести душевную гармонию. Характер героя на этом пути меняется постепенно, почти незаметно. Но если сравнивать его фразы из первых глав и последних, то разница станет очевидной.

Оставаясь верной основной идее, история Гатса нередко играет с рамками жанров: героев ждут и дорожные приключения, и детективное расследование. Продвигаясь всё ближе к свершению мести, Гатс неожиданно для себя пересматривает приоритеты, временами ставя саму идею личного крестового похода под сомнение. Ведь теперь ему есть что терять.

«Берсерк» прекрасен во всём, начиная с общей концепции и заканчивая изящными отсылками к японской литературной классике.

Но цена такого качества — медленные темпы выхода, всего по несколько глав в год. Дело прежде всего в скрупулёзности, с которой Миура подходил к рисунку. Его главным источником вдохновения были картины Иеронима Босха, и цитаты из них порой встречаются на страницах. Отдельные развороты манги можно рассматривать очень долго, находя необычные нюансы и подмечая детали, которые при беглом чтении легко можно пропустить. Рисунок работает и на сюжет, противопоставляя ничтожность группы людей безграничности мира.